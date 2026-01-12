Як можна врятувати бізнес від закриття?
Найуспішнішими є ті бізнеси, що розуміють, де саме клієнт приймає рішення – онлайн, офлайн чи у змішаній моделі – і будують комунікацію відповідно, каже експертка Анастасія Ямелинець пише 24 Канал.
Важливу роль відіграють дані про повторні покупки, тригери вибору та бар'єри – без цього інвестиції в маркетинг стають хаотичними.
Ще одна експертка Наталія Головачко додає, що у кризу за правильного підходу можна утримати бізнес на плаву. Треба дотримуватися певних правил:
- Доопрацюйте продукт/послугу
Спочатку треба зрозуміти, які насправді потреби у споживачів, а потім підлаштувати його виробництво. До прикладу: пекарня у спальному районі довгий час не могла вийти на планові продажі, хоча якість випічки була високою.
Після простого дослідження клієнтів з'ясувалося, що основна аудиторія – мешканці району, які йдуть на роботу або повертаються з ранкової пробіжки.
Але проблема була не в продукті, а в режимі роботи: пекарня відкривалась о 9:00, тоді як потенційні покупці були готові купувати круасани з 7:00 – 8:30. Після зміни графіку на ранкове відкриття продажі зросли без додаткових витрат на рекламу.
- З'ясуйте, де клієнт шукає рішення
Це може бути як Instagram та Google, так і GPT. Після того як бізнес це з'ясує, варто інвестувати в оптимізацію та просування того чи іншого напрямку. Але коли бюджет розподіляють потроху всюди – це менш ефективно.
- Утримайте найцінніших клієнтів
Річ у тім, що у більшості бізнесів за класичним правилом Парето 20% клієнтів приносять до 80% доходу, каже Наталія Головачко.
Серед прикладів можна навести такий: у приватного медичному центрі під час спаду записів з'ясували, що близько третини пацієнтів формують основний обсяг доходу. І це сім'ї, які регулярно проходять обстеження, ведуть дітей, батьків і звертаються повторно.
Замість того щоб збільшувати витрати на рекламу первинних звернень, клініка запровадила персональні нагадування про профілактичні огляди та зрозумілі пакети послуг для всієї родини,
– підкреслює фахівчиня.
Тобто клініка додала не знижки, а емоційний сервіс: людське ставлення й відчуття турботи замість формальності Viber-розсилок. Це дало кращий ефект, ніж дорога рекламна кампанія у соцмережах.
