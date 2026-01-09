Як працюватиме система "Національний чек"?
Після оплати товарів або послуг карткою – як у фізичному магазині, так і онлайн – покупець отримуватиме єЧек безпосередньо у банківському застосунку, в цьому і є головна відмінність. Про це у коментарі 24 Каналу розповіли експерти Дарина Косінова, Євген Ясинський та Марина Камілова.
Загалом система "Національний чек" працює через автоматичну взаємодію між касовими апаратами продавців, платіжними терміналами, банками та державними інформаційними системами. Це потребує попередньої підготовки як для покупця, так і для бізнесу, каже Дарина Косінова:
- Щоб користуватися єЧеком, покупець спочатку активує відповідний функціонал у мобільному застосунку свого банку.
- Це можна зробити, якщо банк приєднався до експериментального проєкту як банк-учасник.
- Продавець, який хоче приєднатися до проекту, подає електронну заявку через агентство індустріального розвитку "Зроблено в Україні".
- Заявка підписується КЕПом керівника і містить основні дані про підприємство: код ЄДРПОУ, найменування, адреси торгових точок, контакти.
- Адміністратор протягом трьох робочих днів перевіряє ці дані через Єдиний державний реєстр і включає продавця до переліку учасників.
При активації покупець надає банку згоду на передачу інформації про платіжні операції до системи "Національний чек" у межах, дозволених законодавством про банківську таємницю. Після активації система працюватиме автоматично для всіх майбутніх покупок у магазинах-учасниках проекту. Покупець може в будь-який момент відключити цей функціонал через той самий банківський застосунок
Після оплати відбувається синхронізація даних між кількома системами. Банк-учасник передає до системи "Національний чек" відомості про платіжну операцію: суму, час, місце покупки, дані про продавця.
Коли система успішно зв'язує інформацію про платіж з конкретним фіскальним чеком, вона створює електронне посилання на цей розрахунковий документ у системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій. Це посилання передається назад до банку-учасника.
Потім банк відображає всю цю інформацію у мобільному застосунку покупця з активним посиланням на повний офіційний чек.
Фактично впровадження єЧеку не змінює базових правил торгівлі чи оподаткування – мова йде про цифровізацію вже існуючого фіскального документа. Усі ключові обов’язки бізнесу залишаються незмінними: проведення розрахункових операцій через РРО або ПРРО, фіскалізація кожної операції, передача даних до ДПС та належна сплата податків. Тобто єЧек не є новим видом розрахункового документа, а лише його електронною формою.
Чи буде єЧек доказом у суді?
Електронний єЧек має таку ж доказову силу, як і звичайний паперовий чек. Він є цифровим відображенням розрахункового документа, що підтверджує факт продажу або придбання товару чи послуги.
Це означає, що єЧек може використовуватися як доказ у справах щодо повернення товару, гарантійного обслуговування або захисту прав споживачів. Крім того, єЧек підтверджує факт здійснення оплати та відповідає вимогам законодавства щодо електронних документів,
– каже юристка АО "ВІННЕР ПАРТНЕРС" Марина Камілова.
Водночас єЧек не замінює фіскальний чек як такий, а є його зручним електронним відображенням, доступним для покупця у цифровому форматі.
Чи вплинуть зміни на податки?
Зараз запровадження єЧеку не передбачає змін у податковому режимі для бізнесу. Йдеться не про новий податок і не про зміну чинних обов’язків щодо фіскального обліку.
У податковому сенсі єЧек не виступає самостійним об’єктом оподаткування, оскільки лише відображає факт здійснення розрахункової операції, яка вже зареєстрована у фіскальній системі відповідно до вимог законодавства.
Тому використання єЧеку не створює для бізнесу додаткових податкових ризиків і не впливає на обсяг податкових зобов’язань.
Що ще відомо про єЧек в Україні?
Нагадаємо, наприкінці 2025 року Кабмін ухвалив постанову, врегулювавши запуск національного електронного чека. На першому етапі сервіс працюватиме в пілотному режимі з окремими національними торговельними мережами та банками.
За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева, запуск єЧека – це відповідь на зміну економіки та зростання онлайн-торгівлі. "Паперовий фіскальний чек часто гублять або взагалі не видають, тоді як цифровий завжди під рукою", – зауважив він.
Важливо, що єЧек є добровільним сервісом і не змінює чинних вимог щодо застосування РРО/ПРРО.