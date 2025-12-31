Що відомо про єЧек в Україні?

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Відомство здійснює розробку сервісу у співпраці з Мінцифрою і Дією, Мінфіном, ДПС, Нацбанком, банками та платіжними системами.

Запуск єЧеку запланований на 2026 рік і відбуватиметься поетапно в межах експериментального проєкту. На першому етапі сервіс працюватиме у пілотному режимі з окремими національними торговельними мережами та банками.

Це частина державного курсу на дерегуляцію, цифровізацію сервісів і зменшення адміннавантаження. Сервіс не є обов'язковим: покупець може отримати паперовий чек, або обидва види одночасно.

За словами міністра Олексія Соболева, запуск єЧеку – це відповідь на зміну економіки та зростання онлайн-торгівлі.

Паперовий чек часто гублять або взагалі не видають, тоді як цифровий завжди під рукою. Для людей це зручне підтвердження покупки, для бізнесу – менше паперу й витрат, для держави – прозоріші дані без посилення контролю,

– додав посадовець.

Довідка: єЧек – це електронний чек, який покупець отримує у своєму банківському застосунку після оплати карткою в магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування.

єЧек є добровільним сервісом і не змінює чинних вимог щодо застосування РРО/ПРРО. Він надає доступ до даних про розрахунковий документ, що зберігається у Системі обліку даних РРО, та покликаний запровадити сучасний цифровий стандарт фіскального чека, зручний для споживачів, бізнесу й держави.

До слова, йдеться про постанову Кабміну № 1781 від 30 грудня 2025 року "Про реалізацію експериментального проекту щодо впровадження інформаційної системи "Національний чек".

