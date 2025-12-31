Что известно о еЧек в Украине?

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Ведомство осуществляет разработку сервиса в сотрудничестве с Минцифрой и Дией, Минфином, ГНС, Нацбанком, банками и платежными системами.

Запуск еЧека запланирован на 2026 год и будет происходить поэтапно в рамках экспериментального проекта. На первом этапе сервис будет работать в пилотном режиме с отдельными национальными торговыми сетями и банками.

Это часть государственного курса на дерегуляцию, цифровизацию сервисов и уменьшение админнагрузки. Сервис не является обязательным: покупатель может получить бумажный чек, или оба вида одновременно.

По словам министра Алексея Соболева, запуск еЧека – это ответ на изменение экономики и рост онлайн-торговли.

Бумажный чек часто теряют или вообще не выдают, тогда как цифровой всегда под рукой. Для людей это удобное подтверждение покупки, для бизнеса – меньше бумаги и расходов, для государства – прозрачные данные без усиления контроля,

– добавил чиновник.

Справка: еЧек – это электронный чек, который покупатель получает в своем банковском приложении после оплаты картой в магазине или онлайн. Он сохраняется в цифровом формате и всегда доступен для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания.

еЧек является добровольным сервисом и не меняет действующих требований по применению РРО/ПРРО. Он предоставляет доступ к данным о расчетном документе, что хранится в Системе учета данных РРО, и призван ввести современный цифровой стандарт фискального чека, удобный для потребителей, бизнеса и государства.

К слову, речь идет о постановлении Кабмина № 1781 от 30 декабря 2025 года "О реализации экспериментального проекта по внедрению информационной системы "Национальный чек".

Что известно о других изменениях в Украине?