Как изменится налог на прибыль для банков?

В то же время банки освободят от функций налогового агента в случаях банкротства физических лиц. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на законопроект №14097.

По словам председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, ключевое положение закона – это повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% на 2026 год.

Кроме того, документ предусматривает:

освобождение банков от функций налогового агента в случаях банкротства физических лиц;

отсрочку старта е-акциза до 1 ноября 2026 года;

продление до 1 января 2029 года НДС-льгот в сфере энергетики, а до 1 января 2027 года – НДС-льгот на БпЛА, тепловизоры, антидронные ружья и другое оборудование для обороны;

совершенствование правил для Территории высокого уровня налогового доверия (Клуба белого бизнеса);

отмену единого налога для охранной деятельности;

отмену обязанности начислять компенсирующие НДС-обязательства по операциям, освобожденными от налогообложения в соответствии с пп. 5 п. 32 подраздела 2 раздела ХХ НКУ;

внесение изменений в Закон "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности".

Напомним, за законопроект №14097 в Верховной Раде проголосовали 3 декабря. "За" выступили 272 депутата, 1 воздержался, еще 54 – не голосовали.

