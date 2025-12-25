Як зміниться податок на прибуток для банків?
Водночас банки звільнять від функцій податкового агента у випадках банкрутства фізичних осіб. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на законопроєкт №14097.
За словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, ключове положення закону – це підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік.
Окрім того, документ передбачає:
- звільнення банків від функцій податкового агента у випадках банкрутства фізичних осіб;
- відтермінування старту е-акцизу до 1 листопада 2026 року;
- продовження до 1 січня 2029 року ПДВ-пільг у сфері енергетики, а до 1 січня 2027 року – ПДВ-пільг на БпЛА, тепловізори, антидронові рушниці та інше обладнання для оборони;
- вдосконалення правил для Території високого рівня податкової довіри (Клубу білого бізнесу);
- скасування єдиного податку для охоронної діяльності;
- скасування обов'язку нараховувати компенсувальні ПДВ-зобов'язання за операціями, звільненими від оподаткування відповідно до пп. 5 п. 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ;
- внесення змін до Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
Нагадаємо, за законопроєкт №14097 у Верховній Раді проголосували 3 грудня. "За" виступили 272 депутати, 1 утримався, ще 54 – не голосували.
Останні новини про банки в Україні:
У період 22 – 26 грудня у системі "Prozorro.Продажі" заплановано продаж активів 8 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна всіх лотів склала 297,7 мільйона гривень.
22 грудня британський банк Revolut попередив українських клієнтів про закриття їхніх рахунків, компанія мала проблеми з ліцензією. У Нацбанку наголосили, що "правила єдині для всіх", а державна інституція відкрита до регуляторного діалогу.