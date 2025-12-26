Правительство приняло изменения в лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по розничной торговле лекарственными средствами, регулирующие работу аптек в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Лекарства станут дешевле в аптеках

Согласно обновленным правилам, аптеки, работающие в медучреждениях, обязаны продавать только препараты с тремя самыми низкими ценами из Национального каталога цен при условии одинакового состава, дозировки и формы выпуска. Это ограничивает реализацию дорогих аналогов и должно гарантировать пациентам доступ к наиболее выгодным по цене лекарствам.

Кроме этого, правительство разрешило розничную торговлю безрецептурными лекарственными средствами в помещениях автозаправочных станций. Для этого не нужно создавать аптеку или ее структурное подразделение – продажа таких препаратов возможна при наличии соответствующей лицензии.

Какие лекарства можно будет купить на заправках?

Отпуск безрецептурных лекарств на АЗС смогут осуществлять работники заправок.

Согласно требованиям, реализация таких препаратов на АЗС допускается при условии соблюдения установленных производителем правил хранения, проведения входного контроля уполномоченным лицом с профильным фармацевтическим образованием и обустройства отдельной зоны для хранения лекарств, отделенной от других товаров. Также предусмотрена возможность продажи безрецептурных лекарственных средств через вендинговые автоматы при условии выполнения всех требований к хранению и контролю качества.

В Министерстве здравоохранения объяснили, что такие изменения должны повысить физическую доступность лекарств в условиях неравномерного размещения аптечной сети и ограниченной работы аптек, в частности в сельской местности и прифронтовых регионах.

В ведомстве также отметили, что ситуацию осложняют перебои с электроснабжением и повышенная нагрузка на систему здравоохранения во время войны. В то же время сети АЗС продолжают стабильно функционировать и имеют технические возможности для надлежащего хранения и отпуска лекарств.

Для начала продажи лекарственных средств автозаправочные станции должны подать в Гослекслужбу пакет документов для получения лицензии по специальной, адаптированной форме. Перед ее выдачей служба будет проверять соответствие требованиям, в частности относительно условий хранения, материально-технического обеспечения и наличия уполномоченного специалиста. После вступления в силу изменений и обновления порядка проверок компании смогут подавать заявки и начинать розничную торговлю безрецептурными препаратами.

