На какие лекарства можно потратить тысячу от Зеленского?
Узнать, где и что именно можно купить, можно благодаря сайту "Национальный кэшбек", пишет 24 Канал со ссылкой на перечень.
Средства с карты Национальный кэшбек можно потратить на продукты питания, лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия, книги и другую печатную продукцию украинского производства, что зарегистрированы в программе "Национальный кэшбек" и продаются в торговых точках-участниках программы,
– говорится в сообщении.
В перечень входит немало аптек:
- АНЦ;
- Аптека оптовых цен;
- Подорожник;
- Оптимальная аптека;
- 911;
- Копейка и тому подобное.
Обратите внимание! В основном это оффлайн магазины. В то же время в некоторых аптеках нужно узнать у работников, на какой кассе возможно рассчитаться Национальным кэшбеком.
Доступны украинцам по программе далеко не все препараты. В список входят только лекарства украинского производства.
Однако в таблице, размещенной на сайте, ориентироваться достаточно трудно. Значительно проще ознакомиться с перечнем медицинских средств на сайтах.
Препараты, входящих в программу "Нацкешбек", обычно находятся в определенных разделах. Например, на сайте "Оптимальной аптеки" есть целый раздел под названием "Сделано в Украине".
Скриншот с сайта "Оптимальной аптеки"
Важно! В частности лекарства можно сортировать по цене, а также искать акционные товары.
Аптека "Подорожник" также имеет целый раздел с товарами, подпадающих под программу. Среди них назальные капли, хлоргексидин, бинты, различные мази, витамины и тому подобное.
Скриншот с сайта аптеки "Подорожник"
Как рассчитаться карточкой "Национальный кэшбек" в аптеке?
Чтобы оплатить лекарства картой "Нацкешбек" в аптеке, следует придерживаться такого алгоритма действий:
- заранее убедиться, что товары есть в списке программы;
- на кассе предупредить фармацевта, что оплата будет осуществлена "Нацкешбек";
- оплатить покупку телефоном с помощью Google Pay или Apple Pay.
Напомним! Важно не забыть добавить карту в свой электронный кошелек.
Как купить лекарства с помощью карты Национальный кэшбек онлайн?
Купить лекарства онлайн можно следующим образом:
- "собрать корзину" из товаров;
- выбрать способ оплаты "Национальный кэшбек";
- на этапе оплаты проверить, правильная ли карта выбрана для списания.
Обратите внимание! Если система "выбрала" другую карту, то ее всегда можно вручную заменить на "Национальный кэшбек".
Что еще известно о тысяче от Зеленского?
С четверга, 11 декабря, 1 000 гривен помощи можно тратить на продукты украинского производства в супермаркетах. Об этом сообщает Минсоцполитики.
Это возможно, если рассчитываться карточкой "Национальный кэшбек". Однако в программу не входят подакцизные товары.
Интересно! Также возможность не распространяется на онлайн-заказы.
Что известно о "Нацкешбек"?
Напомним, что 22 ноября обновлен перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги из программы "Национальный кэшбек". Условия будут действовать до 30 июня 2026 года.
В то же время закрывать программу не планируют. "Национальный кэшбек" работать и в 2026 году.