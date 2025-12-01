Что известно о Нацкешбеке?
Оценку проводят для пересмотра условий программы на 2026 год, пишет 24 Канал со ссылкой на главу ведомства Алексея Соболева.
Читайте также "Зимняя тысяча" от правительства: когда начнется вторая волна выплат
Мы, как и договаривалось в прошлом году, смотрим на год запуска программы, делаем оценку в каких отраслях, как оно работает, чтобы сформировать более точные условия программы в следующем году,
– сказал Соболев.
Напомним, что 22 ноября претерпел изменения перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги, полученные по программе. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Деньги, которые накоплены на карточке, можно использовать следующим образом:
- коммунальные услуги;
- почтовые услуги;
- продукты питания в магазинах и супермаркетах;
- лекарственные средства и медицинские изделия;
- книги и другую печатную продукцию;
- благотворительность – в частности на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.
Обновление связано с программой "Зимняя поддержка", в частности выплатой в размере 1 000 гривен. Выплата поступает на карточку "Национального кэшбека", поэтому категории расходов решили унифицировать.
Благодаря этому обе программы будут работать корректно, а средства государственной поддержки будут направлены прежде всего на базовые и необходимые расходы,
– объяснили в ведомстве.
Часть категорий стала доступной сразу. Речь идет о расходах на лекарства, медицинские изделия, различные книги и печатную продукцию.
Обратите внимание! Обновленные условия расходования будут действовать до 30 июня 2026 года.
Закроют ли программу в 2026 году?
- "Национальный кэшбек" продолжает работу в штатном режиме. Минэкономики не готовило и не рассматривало документы, которые бы предусматривали прекращение работы программы в 2026 году.
- В случае каких-либо решений, людей проинформируют заблаговременно и в полном объеме. Сейчас программа продолжается, а все процессы работают в обычном режиме.