Что известно о Нацкешбеке?

Оценку проводят для пересмотра условий программы на 2026 год, пишет 24 Канал со ссылкой на главу ведомства Алексея Соболева.

Мы, как и договаривалось в прошлом году, смотрим на год запуска программы, делаем оценку в каких отраслях, как оно работает, чтобы сформировать более точные условия программы в следующем году,

– сказал Соболев.

Напомним, что 22 ноября претерпел изменения перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги, полученные по программе. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Деньги, которые накоплены на карточке, можно использовать следующим образом:

коммунальные услуги; почтовые услуги; продукты питания в магазинах и супермаркетах; лекарственные средства и медицинские изделия; книги и другую печатную продукцию; благотворительность – в частности на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

Обновление связано с программой "Зимняя поддержка", в частности выплатой в размере 1 000 гривен. Выплата поступает на карточку "Национального кэшбека", поэтому категории расходов решили унифицировать.

Благодаря этому обе программы будут работать корректно, а средства государственной поддержки будут направлены прежде всего на базовые и необходимые расходы,

– объяснили в ведомстве.

Часть категорий стала доступной сразу. Речь идет о расходах на лекарства, медицинские изделия, различные книги и печатную продукцию.

Обратите внимание! Обновленные условия расходования будут действовать до 30 июня 2026 года.

Закроют ли программу в 2026 году?