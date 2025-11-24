Закроют ли "Нацкэшбек"?
Дело в том, что ведомство опровергает эту информацию, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение на сайте Минэкономики.
Национальный кэшбек продолжает работу в штатном режиме,
– говорится в заявлении.
Отмечается, что Минэкономики не готовило и не рассматривало документов, которые бы предусматривали прекращение работы Национального кэшбека в 2026 году. В частности обнародованная в медиа информация не соответствует действительности.
По цитируемым изменениям в нормативных актах: они касаются технического перераспределения средств и не являются решением о сокращении финансирования или сворачивания программы. А в случае каких-либо решений, которые могут влиять на работу программы, общественность будет проинформирована:
- заблаговременно;
- в полном объеме.
Сейчас программа продолжается. Все процессы работают в обычном режиме.
Обратите внимание! В частности, продолжается подготовка к очередным выплатам за сентябрь и октябрь, работа с участниками, обновление списков производителей.
Напомним, что с 22 ноября текущего года в Украине изменили условия по использованию средств по программе "Национальный кэшбек". Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Эти изменения вызваны необходимостью синхронизировать ее работу с государственной программой "Зимняя поддержка",
– объяснили в Минэкономики.
Средства, накопленные на карточке Нацкешбека, можно использовать на такие категории товаров и услуг:
- коммунальные услуги;
- почтовые услуги;
- продукты питания в магазинах и супермаркетах;
- лекарственные средства и медицинские изделия;
- книги и другую печатную продукцию;
- благотворительность – в частности на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.
Важно! Часть обновленных категорий станет доступной сразу: расходы на лекарства, различные медицинские изделия, книги и другую печатную продукцию можно уже сейчас.
Что еще известно о "Национальном кэшбеке"?
- Украинцы начать получать 1 000 гривен поддержки на счет "Национальный кэшбек". Но правительство сократило услуги и товары, на которые можно тратить деньги.
- "Зимнюю тысячу" нельзя потратить на пополнение мобильного телефона, оплату услуг интернета, рестораны или кафе, билеты в кинотеатр, развлечения и тому подобное.