Какие новости рассказали в Дії?

Кроме того, выплаты уже начали поступать на карточки, передает 24 Канал со ссылкой на Дию.

Проверьте вашу карту национального кэшбека и рассказывайте куда собираетесь использовать деньги,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Украинцам напомнили, что полученные 1 000 гривен можно задонатить для Сил обороны или потратить на украинские товары и оплату коммуналки.

Напомним, что 15 ноября в Украине стартовала программа "Зимняя поддержка". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своих социальных сетях.

Согласно словам украинского лидера, за 2 часа уже было подано полмиллиона заявок. В частности в прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой. И поэтому в этом году правительство также ожидает масштабную пользу от программы.

Средства можно будет потратить – и не только в этом году, но и в следующем году до июня – на оплату "коммуналки", лекарств, украинских продуктов, украинских книг, и, конечно, можно будет задонатить эти деньги волонтерам и фондам, которые поддерживают нашу украинскую армию,

– написал Зеленский.

Обратите внимание! Главное – это оформить заявку через "Дію" или Укрпочту и сделать это до Рождества, до 24 декабря.

Что еще следует знать о помощи?

В воскресенье, 23 ноября, первые украинцы уже начали получать 1 000 гривен в рамках "зимней поддержки".

В то же время тысячу получат не все. "Зимнюю тысячу" не предоставят тем, кто остался на оккупированных территориях или выехал за границу.