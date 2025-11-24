Які новини розповіли у Дії?

Крім того, виплати вже почали надходити на картки, передає 24 Канал з посиланням на Дію.

Перевірте вашу карту національного кешбеку та розповідайте, куди збираєтесь використовувати гроші,

– йдеться у повідомленні.

Зауважте! Українцям нагадали, що отримані 1 000 гривень можна задонатити для Сил оборони або ж витратити на українські товари та оплату комуналки.

Нагадаємо, що 15 листопада в Україні стартувала програма "Зимова підтримка". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своїх соціальних мережах.

Згідно зі словами українського лідера, за 2 години вже було подано пів мільйона заявок. Зокрема минулого року понад 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою. І тому в цьому році уряд також очікує масштабну користь від програми.

Кошти можна буде витратити – і не тільки в цьому році, але й в наступному році до червня – на оплату "комуналки", ліків, українських продуктів, українських книг, і, звісно, можна буде задонатити ці гроші волонтерам і фондам, які підтримують нашу українську армію,

– написав Зеленський.

Зверніть увагу! Головне – це оформити заявку через "Дію" або Укрпошту і зробити це до Різдва, до 24 грудня.

Що ще слід знати про допомогу?

У неділю, 23 листопада, перші українці вже почали отримувати 1 000 гривень у рамках "зимової підтримки".

Водночас тисячу отримають не всі. "Зимову тисячу" не нададуть тим, хто залишився на окупованих територіях або виїхав за кордон.