Чи закриють "Нацкешбек"?

Річ у тім, що відомство спростовує цю інформацію, передає 24 Канал з посиланням на повідомлення на сайті Мінекономіки.

Національний кешбек продовжує роботу в штатному режимі,

– йдеться у заяві.

Наголошується, що Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи Національного кешбеку у 2026 році. Зокрема оприлюднена у медіа інформація не відповідає дійсності.

Щодо цитованих змін в нормативних актах: вони стосуються технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми. А у разі будь-яких рішень, які можуть впливати на роботу програми, громадськість буде поінформована:

завчасно; у повному обсязі.

Наразі програма триває. Всі процеси працюють у звичайному режимі.

Зверніть увагу! Зокрема, триває підготовка до чергових виплат за вересень і жовтень, робота з учасниками, оновлення списків виробників.

Нагадаємо, що з 22 листопада поточного року в Україні змінили умови щодо використання коштів за програмою "Національний кешбек". Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

Ці зміни викликані потребою синхронізувати її роботу з державною програмою "Зимова підтримка",

– пояснили у Мінекономіки.

Кошти, накопичені на картці Нацкешбеку, можна використати на такі категорії товарів і послуг:

комунальні послуги; поштові послуги; харчові продукти в магазинах та супермаркетах; лікарські засоби та медичні вироби; книги та іншу друковану продукцію; благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Важливо! Частина оновлених категорій стане доступною одразу: витрати на ліки, різні медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію можна вже зараз.

Що ще відомо про "Національний кешбек"?