Чому програму "Національний кешбек" варто згорнути?

Урізання деяких соціальних виплат допоможе зберегти в державному бюджеті кошти й зменшити дефіцит на наступний рік. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Олег Гетман.

Дефіцит бюджету України на 2026 – 2027 роки Мінфін оцінив у 60 мільярдів доларів. Більшість очікують покрити завдяки міжнародній допомозі, проте частину ресурсу можна знайти у внутрішніх резервах, говорить економіст Олег Гетман.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Необхідно порізати всі другорядні державні видатки, усі популістичні історії: незрозумілу зимову тисячу, кешбек на українське, який виїдає 4 – 6 мільярдів на рік і не несе жодної користі, і інші роздачі коштів. Це й буде відповідь на питання, що робити, якщо раптом не вистачить якоїсь частки коштів.

Нагадаємо, що цьогоріч держава стикнулася з браком фінансування програми "Національний кешбек". У 2025 році українцям виплатили майже 4 мільярди гривень кешбеку. Проте рекордні 509 мільйона гривень за серпень почали виплачувати тільки в листопаді.

Уряд анонсував можливе згортання програми через нестачу коштів у бюджеті.

Коли можуть згорнути програму "Національний кешбек"?

Виплати кешбеку за купівлю товарів в українських виробників можуть припинити з 1 січня 2026 року. Про це йдеться в постанові Уряду № 1510 від 22 листопада.

У разі відсутності коштів на такі виплати отримувачам припинять нараховувати кешбек з 1 січня 2026 року, а перерахування нарахованого за грудень 2025 року не здійснюватимуть.

Також у постанові зазначили, що нарахування кешбеку отримувачам у 2026 році припинять з 1 травня. Водночас перерахування нарахованого кешбеку за квітень 2026 року виконають у травні.

Як змінився перелік товарів та послуг, на які можна витрачати кешбек?

Перелік товарів і послуг оновили з 22 листопада. Це пов'язано з особливостями роботи "Зимової підтримки", зокрема, виплати 1000 гривень для всіх громадян, яка також надійде на картку "Національного кешбеку". Оновлені правила мають діяти до 30 червня 2026 року.

Витрачати кошти можна на наступне:

комунальні послуги;

поштові послуги;

харчові продукти в магазинах і супермаркетах;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Програма "Національний кешбек" має понад 7,5 мільйона учасників. Вони отримали понад 4 мільярди гривень виплат. До неї долучилися понад 1 870 українських виробників у різних галузях.