Почему программу "Национальный кэшбек" стоит свернуть?
Урезание некоторых социальных выплат поможет сохранить в государственном бюджете средства и уменьшить дефицит на следующий год. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал экономист Олег Гетман.
Дефицит бюджета Украины на 2026 – 2027 годы Минфин оценил в 60 миллиардов долларов. Большинство ожидают покрыть благодаря международной помощи, однако часть ресурса можно найти во внутренних резервах, говорит экономист Олег Гетман.
Необходимо порезать все второстепенные государственные расходы, все популистские истории: непонятную зимнюю тысячу, кэшбек на украинское, который выедает 4 – 6 миллиардов в год и не несет никакой пользы, и другие раздачи средств. Это и будет ответ на вопрос, что делать, если вдруг не хватит какой-то доли средств.
Напомним, что в этом году государство столкнулось с нехваткой финансирования программы "Национальный кэшбек". В 2025 году украинцам выплатили почти 4 миллиарда гривен кэшбека. Однако рекордные 509 миллиона гривен за август начали выплачивать только в ноябре.
Правительство анонсировало возможное сворачивание программы из-за недостатка средств в бюджете.
Когда могут свернуть программу "Национальный кэшбек"?
- Выплаты кэшбека за покупку товаров у украинских производителей могут прекратить с 1 января 2026 года. Об этом говорится в постановлении Правительства № 1510 от 22 ноября.
- В случае отсутствия средств на такие выплаты получателям прекратят начислять кэшбек с 1 января 2026 года, а перечисление получателю начисленного за декабрь 2025 года не будут осуществлять
- Также в постановлении отметили, что начисление кэшбека получателям в 2026 году прекратят с 1 мая. В то же время перечисление получателю начисленного кэшбека за апрель 2026 года выполнят в мае.
Как изменился перечень товаров и услуг, на которые можно тратить кэшбек?
Список товаров и услуг обновили с 22 ноября. Это связано с особенностями работы "Зимней поддержки", в частности, выплаты 1000 гривен для всех граждан, которая также поступит на карту "Национального кэшбека". Обновленные правила должны действовать до 30 июня 2026 года.
Тратить средства можно на следующее:
- коммунальные услуги;
- почтовые услуги;
- продукты питания в магазинах и супермаркетах;
- лекарственные средства и медицинские изделия;
- книги и другую печатную продукцию;
- благотворительность – в частности на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.
Программа "Национальный кэшбек" имеет более 7,5 миллионова участников. Они получили более 4 миллиардов гривен выплат. К ней присоединились более 1 870 украинских производителей в различных отраслях.