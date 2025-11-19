Сколько денег будет не хватать в госбюджете Украины в последующие годы?
Большинство из озвученной Минфином цифры в 60 миллиардов долларов Украина получит в рамках международной помощи. В то же время часть средств можно найти самостоятельно. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал экономист Олег Гетман.
Около 40 – 45 миллиардов уже обещаны нам международными партнерами. Это остатки программы ERA, когда нам передают безвозвратно доходы замороженных российских активов, которые потом возмещают европейцам. Это остатки Ukraine Facility и другие программы различных международных организаций, гранты, макрофин, кредиты, которые нам передадут. Около 45 миллиардов уже нам обещаны, они будут.
По словам экономиста Олега Гетмана, по остальным необходимым деньгам продолжаются переговоры, в частности с Международным валютным фондом, от которого ожидают получить 8 миллиардов долларов.
Заметим! На днях МВФ предложил Украине программу объемом около 8 миллиардов долларов на 4 года. По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксоланы Пидласой, это меньше предыдущих ожиданий и потребности. В то же время программа с МВФ является ключом к получению финансирования от других партнеров, в частности репарационного кредита.
По мнению экономиста Олега Гетмана, Украина должна активизировать поиск внутренних резервов для сокращения дефицита бюджета.
Необходимо порезать все второстепенные государственные расходы, все популистские истории: непонятную зимнюю тысячу, кэшбек на украинское, который выедает 4 – 6 миллиардов в год и не несет никакой пользы, и другие раздачи средств. Это и будет ответ на вопрос, что делать, если вдруг не хватит какой-то доли средств. Резать. Есть много что резать: все неэффективное, второстепенное, популистское,
– говорит эксперт.
Могут ли коррупционные скандалы повредить получению международной помощи?
Коррупционные скандалы могут сказываться на международной репутации Украины. В частности от результатов расследований и судебных разбирательств будет зависеть будущая помощь от партнеров.
Такое мнение 24 Каналу озвучивал политолог Игорь Рейтерович, комментируя дело возможного злоупотребления в Энергоатоме, где фигурируют бизнесмен Тимур Миндич, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук, которые подали в отставку после коррупционного скандала.
Экономист Олег Гетман говорит, что скандалы с разоблачением коррупции не поставят под угрозу получение помощи от партнеров, ведь они являются показателем работы антикоррупционных органов, а сами демократические страны заинтересованы в устойчивости украинской экономики.
Как можно дополнительно увеличить доходы бюджета Украины?
Увеличить доходы бюджета можно также через детенизацию экономики и закрытие схем для избежания уплаты налогов.
Украина теряет миллиарды гривен налогов на схеме дробления бизнеса на ФОПы. Она распространены в розничной торговле и общественном питании. Благодаря схеме крупные бизнесы могут избегать уплаты налогов в полном объеме.
Эксперты считают, что для вывода экономики из тени необходимо перезагрузить налоговую службу, внести изменения в законодательство и ввести стимулы для потребителей.