Кто может получить помощь в размере 6 500 гривен?

Однако речь идет о лицах, которые, по состоянию на 1 ноября 2025 года, входят в одну из определенных категорий, пишет 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Речь идет о таких людях:

дети до 18 лет в малообеспеченных семьях;

дети из числа ВПЛ, которые являются получателями помощи на проживание ВПЛ;

дети, над которыми установлена опека или попечительство;

дети с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и в приемных семьях;

лица с инвалидностью I группы, которые являются получателями пособия на проживание внутренне перемещенными лицами;

одинокие пенсионеры которые имеют пенсию до 9 444 гривен, получают надбавку на уход.

К категории "одинокий пенсионер" относятся те лица, которые не имеют совершеннолетних трудоспособных близких родственников. Также они должны иметь пенсию до 9 444 гривен и получать надбавку на уход.

Важно! Если человек получает базовую социальную помощь, то выплата в 6 500 гривен ему не предусматривается.

Как подать заявление на помощь, кроме Действия?

Если лицо не пользуется приложением "Дія", то подать письменное заявление можно в Пенсионном фонде. Работники центра помогут оформить заявление и подробно проконсультируют.

Средства поступят на счет со специальным режимом использования для соцвыплат – Дія.Картка.

Обратите внимание! Сейчас она доступна только для оплаты по телефону.

Могут ли получить помощь люди, находящиеся за границей?

Представители указанных категорий граждан, которые находятся за границей, также могут рассчитывать на получение выплаты 6 500 гривен:

если они получают другие соцвыплаты; не превысили срок пребывания за границей.

Как и на что можно потратить 6 500 гривен?

Средства от программы можно тратить только на приобретение товаров первой необходимости. Речь идет о лекарствах, обувь, одежда и тому подобное.

Заметьте! Рассчитаться можно в любом магазине. Но платежный терминал должен иметь соответствующий МСС-код.

Напомним, что первые выплаты 6 500 гривен для уязвимых категорий граждан начались 7 декабря. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Оформить ее можно через Дію или в отделении Пенсионного фонда. Но главное – успеть до 17 декабря.

Потратить средства можно на лекарства, одежду, обувь в течение 6 месяцев после поступления средств.

