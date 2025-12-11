На які ліки можна витратити тисячу від Зеленського?

Дізнатися, де та що саме можна купити, можна завдяки сайту "Національний кешбек", пише 24 Канал з посиланням на перелік.

Кошти з картки Національний кешбек можна витратити на харчові продукти, ліки, лікарські засоби та медичні вироби, книги та іншу друковану продукцію українського виробництва, що зареєстровані в програмі "Національний кешбек" і продаються в торгових точках-учасниках програми,

– йдеться у повідомленні.

До переліку входить чимало аптек:

АНЦ;

Аптека оптових цін;

Подорожник;

Оптимальна аптека;

911;

Копійка тощо.

Зверніть увагу! Здебільшого це офлайн магазини. Водночас у деяких аптеках потрібно дізнатися у робітників, на якій касі можливо розрахуватися Національним кешбеком.

Доступні українцям за програмою далеко не всі препарати. У список входять лише ліки українського виробництва.

Однак у таблиці, що розміщена на сайті, орієнтуватися досить важко. Значно простіше ознайомитися з переліком медичних засобів на сайтах.

Препарати, що входять до програми "Нацкешбек", зазвичай знаходяться у певних розділах. Наприклад, на сайті "Оптимальної аптеки" є цілий розділ під назвою "Зроблено в Україні".

Скриншот з сайту "Оптимальної аптеки"

Важливо! Зокрема ліки можна сортувати за ціною, а також шукати акційні товари.

Аптека "Подорожник" також має цілий розділ з товарами, що підпадають під програму. Серед них назальні краплі, хлоргексидин, бинти, різні мазі, вітаміни тощо.

Скриншот з сайту аптеки "Подорожник"

Як розрахуватися карткою "Національний кешбек" в аптеці?

Аби оплатити ліки карткою "Нацкешбеку" в аптеці, слід дотримуватися такого алгоритму дій:

заздалегідь переконатися, що товари є у списку програми;

на касі попередити фармацевта, що оплата буде здійснена "Нацкешбеком";

оплатити покупку телефоном за допомогою Google Pay або Apple Pay.

Нагадаємо! Важливо не забути додати картку до свого електронного гаманця.

Як купити ліки за допомогою картки Національний кешбек онлайн?

Купити ліки онлайн можна таким чином:

"Зібрати кошик" із товарів;

вибрати спосіб оплати "Національний кешбек";

на етапі оплати перевірити, чи правильна картка обрана для списання.

Зауважте! Якщо система "вибрала" іншу картку, то її завжди можна вручну замінити на "Національний кешбек".

Що ще відомо про тисячу від Зеленського?

З четверга, 11 грудня, 1 000 гривень допомоги можна витрачати на продукти українського виробництва у супермаркетах. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Це можливо, якщо розраховуватися карткою "Національний кешбек". Однак у програму не входять підакцизні товари.

Цікаво! Також можливість не поширюється на онлайн-замовлення.

Що відомо про "Нацкешбек"?