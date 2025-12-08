Хто вже незабаром отримає "тисячу від Зеленського"?

У межах 5-ї хвилі підтримку отримали 1,5 мільйона людей, які подавали заявки в застосунку Дія з 23 по 30 листопада, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Водночас у в 6-й хвилі — майже 600 тисяч людей. Вони подавали заявки з 1 по 4 грудня.

Найближчими днями виплату профінансують користувачам Дії, які оформили заявки з 5 по 7 грудня.

Так, у новій хвилі виплат виділять понад 350 мільйонів для 289,5 тисяч українців,

– наголосили у відомстві.

Зокрема від старту програми "Зимова підтримка", надійшло вже 15,7 мільйона заявок, зокрема і на дітей.

Серед них 12,6 мільйона – через Дію.

Ще 1,1 мільйона – через відділення Укрпошти.

Станом на сьогодні, 8 грудня, допомогу вже отримали понад 11,6 мільйона українців, зокрема на дітей,

– повідомили у Мінсоцполітики.

Сума платежів через картку "Національний кешбек" станом на 8 число перевищила 2,2 мільярда гривень.

Цікаво! Найчастіше українці витрачають кошти на оплату комунальних послуг, ліки, книги, а також спрямовують на благодійність.

На що насправді можна витратити "тисячу Зеленського"?

Нагадаємо, що допомогу від уряду можна витрачати на товари українського виробництва. По це раніше повідомляли у Мінсоцполітики.

Йдеться про харчові продукти (окрім підакцизних), а також ліки та книги. Можна також оплачувати поштові й комунальні послуги, а ще робити благодійні внески.

Якщо ви отримуєте пенсію чи соціальні виплати в Укрпошті та отримали кошти автоматично – витратити їх можна до 25 грудня 2025 року,

– підкреслили у повідомленні.

Якщо заявка була оформлена через Укрпошту – до 25 січня 2026 року.

Важливо! Коли ж гроші надійшли на картку "Національний кешбек" через Дію, то до 30 червня 2026 року.

Що ще слід знати про "зимову тисячу"?