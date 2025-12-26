Якою буде ситуація з 29 грудня по 4 січня?
Про "втишення апетиту" обмінників, і чи спостерігатимемо ажіотаж на кшталт торішнього, розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий.
Ймовірно, у тиждень 29 грудня – 4 січня попит на валюту перевищуватиме пропозицію лише на 10 – 15%. За словами експерта, таке співвідношення можна вважати цілком прийнятним.
Ба більше, воно не стане несподіванкою для Нацбанку – регулятор уважно стежитиме за "температурою", вирівнюючи попит завдяки валютним інтервенціям.
Також індикатором відносно стабільної ситуації на ринку є поступове зниження інфляції: за підсумками листопада в річному вимірі вона впала до 9,3%, а до кінця року очікують щонайменше в межах 10%.
Окрім того, облікова ставка, яка з березня 2025 року тримається на рівні 15,5%, у разі погіршення ситуації профілактично впливатиме на стабільність гривні. Тож наразі є передумови для доволі стабільного курсу.
Загалом наступного тижня на валютному ринку не буде якихось непоборних "подразників", що здатні радикально переінакшити ринок. Діє режим "керованої гнучкості", що фактично є протидією будь-якому "шторму". Водночас економічні обставини не заважатимуть регулятору тримати баланс між попитом і пропозицією.
За словами банкіра, курсових стрибків чи падінь очікувати не варто – навіть попри можливі інтенсивні коливання на міжбанку, як це було протягом грудня. Показники можуть "хитатися" врізнобіч, але в межах допустимих коридорів.
Гравці готівкового ринку відштовхуватимуться від показників міжбанку – принаймні щодо курсу купівлі. Для продажу варіанти залежать від рівня попиту, однак ажіотажу як торік немає.
Тому не варто очікувати, що різниця між курсами купівлі й продажу перевищуватиме 0,5 – 0,7 гривні. Тобто, наприкінці 2025 року та на початку 2026 року варто очікувати "втишення апетиту" обмінників,
– додав Лєсовий.
Яким буде курс долара та євро?
За підсумками 2025 року, офіційний курс долара очікують у межах 41,8 – 42,4 гривні. Тобто, фактично за рік він зросте лише на 0,4 – 0,9%, що доводить привабливість гривневих інструментів збереження коштів.
Нагадаємо, про безальтернативність гривневих депозитів раніше 24 Каналу розповів банкір Дмитро Замотаєв. За його словами, дохідність валютних депозитів в 11 – 12 разів нижча за гривневі.
Курс євро наступного тижня залежатиме від двох чинників: світової пари долар-євро та курсу гривні до долара. Очікується, що євро до долара триматиметься в межах від 1 до 1,16 – 1,17, тож коливання курсу євро в Україні будуть переважно в діапазоні 49 – 49,6 гривні.
Водночас НБУ за потреби може збільшити інтервенції в євро, що частково вплине на курс.
Характеристики ринку з 29 грудня по 4 січня:
Коридори валютних коливань: 41,8 – 42,4 гривні за долар, 48,5 – 49,75 гривні за євро (на міжбанку); 41,8 – 42,6 гривні за долар, та 48,5 – 49,75 гривні за євро (на готівковому ринку).
Щоденні курсові коливання: до 0,05 – 0,15 гривні (міжбанк), до 0,1 – 0,2 гривні (комерційні банки), до 0,3 гривні (обмінні пункти).
Різниця між курсами купівлі та продажу: до 0,15 гривні за долар, до 0,2 гривні за євро (міжбанк), до 0,5 – 0,6 гривні на долар, до 0,8 – 1 гривні на євро (комерційні банки), до 0,6 – 1 гривні на долар, до 1 – 1,3 гривні на євро (обмінні пункти).
Різниця курсів купівлі: 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро (комерційні банки), 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро (обмінні пункти).
Різниця курсів продажу: комбанки — 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро (комерційні банки), 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро (обмінні пункти).
Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1 – 0,15 гривні.
Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.