Що впливало на курс гривні впродовж 2025 року?

Економіст Ярослав Жаліло у розмові з 24 Каналом пояснив, що найбільший вплив на курс гривні у 2025 році мали очікування на ринку. Але за його словами, у Нацбанку було достатньо золото-валютних резервів, щоб підтримувати коливання попиту валюти.

Таким чином, у першій половині року на ринку панувала більша невизначеність, пов'язана з перспективами фінансової допомоги Україні та ситуацією на фронті. Відповідно, попит на валюту був активніший, і гривня тимчасово просідала.

Ярослав Жаліло Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Втім, всі коливання залишалися у межах кон’юнктури: за розрахунками, зміни курсу складали лише декілька відсотків. Наприклад коливання курсу протягом року були в межах 40 – 42 гривень за долар, тобто приблизно 2 гривні на 40, або плюс-мінус 5%.

А якщо глянути на ситуацію загалом, додає Жаліло, курс за рік змінився доволі незначно – навіть менше ніж на 5%. А при цьому рівень інфляції перевищує 10%. Тож з урахуванням інфляційного тренду гривня навіть трохи зміцнилася.

Крім того, Жаліло додає, що додатковим фактором коливань був долар, який реагував на зміни політики адміністрації США. Відповідно курс гривні змінювався як зустрічний ефект від коливань долара та інших валют.

А ще є традиційні осінні коливання курсу, і просідання гривні в цей період спостерігається багато років. Жаліло зауважив, що наразі цей цикл завершується.

Зверніть увагу! 26 листопада офіційний курс долара сягнув історичного максимуму і становив 42,40 гривні. До цього рекорд щодо вартості був встановлений на початку року, у січні, коли курс був на рівні 42,28 гривні.

Яка динаміка курсу за останній рік?

Станом на 1 грудня 2024 року офіційний курс долара становив 41,59 гривні, свідчать дані НБУ. Впродовж того місяця валюта коливалася в ціні, втім до кінця місяця різко сягнула вгору, що призвело до різкої девальвації гривні – до майже 42 гривень за долар.

Відповідно у січня 2025 року гривня ще більше знецінилася щодо долара. Таким чином, долар подорожчав до історичного максимуму, який становив 42,28 гривні.

Але на цій позначці долар довго не протримався й почав опускатися: 10 лютого ціна вже становила 41,47 гривні, а 10 березня – 41,21 гривні, при цьому постійно коливаючись то вгору, то вниз.

За весь останній рік мінімальний показник курсу зафіксований у квітні – тоді валюта майже опустилася до позначки в 41 гривню.

На початку вересня, після того, як впродовж літа ціна коливалася, діапазон вартості офіційного курсу долара суттєво опустився. У період з серпня по початок жовтня ціна була в межах 41,20 – 41,50 гривні.

Після цього валюта сягнула вгору і наприкінці жовтня сягнула позначки в 42 гривні, а 26 листопада офіційний курс долара оновив історичний максимум – 42,40 гривні.

Станом на 1 грудня 2025 року ціна опустилася до 42,26 гривні, а станом на 4 грудня – 42,20 гривні.

Важливо! За підрахунками впродовж останнього року, з 1 грудня 2024 року по 1 грудня 2025 року гривня девальвувала щодо долара на 70 копійок.

Що буде з курсом у 2026 році?

Жаліло зазначає, що курс у 2026 році залежатиме від багатьох чинників. Перш за все, на початок року невизначена безпекова ситуація та стан енергетичної інфраструктури після атак Росії.

Кінець року традиційно характеризується активністю на готівковому ринку через закупівлі та виплати громадянам, водночас зростає пропозиція долара. Перші два місяці нового року завжди залишаються періодом високої непевності: запускається новий бюджет, ще не надійшли податкові платежі, а очікування невизначеності впливають на ринок.

Можливі коливання й навіть послаблення гривні порівняно з початком грудня, проте наступний цикл зміцнення валюти очікується десь наприкінці лютого – на початку березня,

– каже економіст Ярослав Жаліло.

Нагадуємо, що у бюджеті на 2025 рік прогнозований курс закладали на рівні 45 гривень за долар, що значно відрізнялося від реального. Тому цей показник слугує лише розрахунковою величиною для планування надходжень, пов’язаних із валютою.

Водночас ще раніше у коментарі 24 Каналу економіст Борис Кушнірук спрогнозував, що гривня надалі знецінюватиметься, адже Україна має великий торговельний дефіцит. Крім того, лише від рішень НБУ залежатиме, чи перетне курс до кінця року позначку в 43 гривні.

А фінансовий аналітик Олександр Паращій підтвердив у коментарі 24 Каналу, що курс на рівні 43 гривні є доволі ймовірним до кінця цього року.

Який курс заклали в бюджету наступного року?