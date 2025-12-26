Що відомо про знецінення долара?
Прогноз залишається незмінним навіть попри опубліковані у вівторок, 23 грудня, високі показники американського ВВП, які не змінили очікувань інвесторів щодо монетарної політики. Деталі повідомляє Independent з посиланням на Reuters, передає 24 Канал.
Наразі аналітики передбачають два додаткові зниження ставок ФРС. Головний економіст Goldman Sachs Девід Мерікл прокоментував ситуацію, пов'язавши прогноз з уповільненням інфляції.
Ми очікуємо, що Федеральний комітет з відкритого ринку (FOMC – 24 Канал) піде на компроміс щодо ще двох знижень на 25 базисних пунктів до 3 – 3,25%, але вбачаємо ризики у зниженні,
– зазначив він.
Тож на цьому тлі індекс долара впав до мінімуму за 2,5 місяця – 97,767. Валюта наблизилася до втрати 9,8% за рік, що стало б найрізкішим річним падінням з 2017 року.
Натомість євро з початку року подорожчало на понад 14%, що дозволяє йому претендувати на найкращий результат з 2003 року.
Як змінилася ситуація на валютному ринку?
Reuters зазначає, що долар пережив "бурхливий" рік через хаотичні мита Дональда Трампа, які на початку року підірвали довіру до американських активів, і дедалі більший вплив президента на ФРС, що посилив сумніви в її незалежності.
Євро та фунт стерлінгів 24 грудня оновили 3-місячні максимуми, хоча наприкінці дня залишилися на рівні 1,180 і 1,3522 долара відповідно.
Найкращі результати у 2025 році показали валюти менших європейських країн, які зазвичай мають низький рівень боргу, тож долар втратив:
- 12% відносно норвезької крони;
- 13% відносно швейцарського франка;
- 17% відносно шведської крони.
Який курс долара в Україні?
Станом на ранок 26 грудня долар втратив від 5 до 10 копійок при обміні в банках. Купівля там коштує в середньому 41,80 гривні, а продаж – 42,25 гривні.
Водночас на чорному ринку купити долар можна в середньому по 42,09 гривні, а продати – по 42,21 гривні.