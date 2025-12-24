Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,10 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 4 копійки проти 23 грудня. Офіційний курс євро становить 49,63 гривні, тобто ціна виросла на 14 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 25 грудня курс валют буде таким:
- долар – 42,15 гривні;
- євро – 49,68 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 24 грудня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,80 гривні, продаж – по 42,30 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42 гривні, продаж – по 42,10 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,70 гривні, продаж – по 42,30 гривні.
Що буде з ціною валют перед новорічними святами?
Економіст Олег Гетман каже, що перед Новим роком не потрібно масово скуповувати долари, бо стрімкого зростання курсу не очікується. У такому випадку краще тримати всі заощадження не лише в доларах, а розподілити його по різних активах, зокрема в євро чи ОВДП тощо.
Через те, що НБУ має чимало резервів, коливання курсу можуть згладжуватися. Таким чином, суттєвих панічних стрибків валюти не буде. Загалом прогноз на 2026 рік передбачає, що долар може перебувати в діапазоні від 44 до 46 гривень.
Банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий пояснює, що різке зростання євро, яке відбулося нещодавно, має лише ситуативний характер, а тривале здорожчання валюти не передбачається. Наприклад, попри це, різниця між курсами купівлі та продажу валюти не надто велика, а це обмежує вигоду для спекуляцій на ринку.