Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,10 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 4 копійки проти 23 грудня. Офіційний курс євро становить 49,63 гривні, тобто ціна виросла на 14 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 25 грудня курс валют буде таким:

  • долар – 42,15 гривні;
  • євро – 49,68 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на ранок 24 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,80 гривні, продаж – по 42,30 гривні,
  • на чорному ринку: купівля – 42 гривні, продаж – по 42,10 гривні,
  • в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,70 гривні, продаж – по 42,30 гривні.

Що буде з ціною валют перед новорічними святами?

  • Економіст Олег Гетман каже, що перед Новим роком не потрібно масово скуповувати долари, бо стрімкого зростання курсу не очікується. У такому випадку краще тримати всі заощадження не лише в доларах, а розподілити його по різних активах, зокрема в євро чи ОВДП тощо.

  • Через те, що НБУ має чимало резервів, коливання курсу можуть згладжуватися. Таким чином, суттєвих панічних стрибків валюти не буде. Загалом прогноз на 2026 рік передбачає, що долар може перебувати в діапазоні від 44 до 46 гривень.

  • Банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий пояснює, що різке зростання євро, яке відбулося нещодавно, має лише ситуативний характер, а тривале здорожчання валюти не передбачається. Наприклад, попри це, різниця між курсами купівлі та продажу валюти не надто велика, а це обмежує вигоду для спекуляцій на ринку.