Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 24 грудня, як повідомив 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,80 гривні (-10 копійок проти 23 грудня) та продаж по 42,30 гривні (-9 копійок).
- Купівля євро проходить по 49,25 гривні (+5 копійок), продаж – по 49,88 гривні (+5 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42 гривні (-28 копійок), а продати по 42,10 гривні (-15 копійок).
- Купівля євро по 49,48 гривні (-22 копійки), а продаж по 49,79 гривні (-5 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,70 гривні (+14 копійок), а продають по 42,30 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 49,35 гривні (+13 копійок), а продають по 49,95 гривні (+4 копійки).
Якого курсу чекати перед святами?
Економіст Олег Гетман наголошує у коментарі для 24 Каналу, що зараз не варто масово купувати долари перед святами, бо стрімкого зростання курсу не очікується. Він радить не тримати всі накопичення в одній валюті, а розподіляти їх між доларами, євро та військовими облігаціями для кращого захисту коштів.
Натомість за словами банкірка з Глобус Банку Тараса Лєсового, коливання курсу євро мають ситуативний характер і не свідчать про довготривале здорожчання, тому поспішати з купівлею євро не варто. Він пояснює, що різниця між курсами купівлі та продажу не є значною, що обмежує можливості для вигідних спекуляцій.
Гетман також підкреслює, що Національний банк має достатні резерви для стабілізації курсу долара, і хоча валюта може дещо зростати, це буде повільно. Він додає, що для отримання вищого прибутку інвесторам варто розглядати військові облігації з привабливою ставкою замість простої консервації валюти.