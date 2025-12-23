Що варто робити з доларом перед Новим роком?

Економіст Олег Гетман для 24 Каналу зауважує, що долар перед Новим роком все ж краще не продавати. Однак тримати всю суму накопичень, які вдалося відкласти в доларах, все ж не варто.

Звичайно, що якщо зберігати кошти в доларах, то сама валюта зростати в ціні, однак це відбуватиметься доволі повільно.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Наразі Національний банк України має чимало резервів для того, щоб тримати долар на мінімальному рівні. І якщо людей влаштовуватиме така норма прибутку, то можна зберігати лише таку валюту. Але якщо є бажання отримати більше, як-от ставка на рівні 16% на рік, то варто придбати воєнні облігації.

Чи варто купляти євро через його суттєве здорожчання?

А як розповів для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, попри помітне подорожчання євро на готівковому ринку, підстав очікувати стрімкого та тривалого зростання небагато.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку За всіма ознаками такі нові зміни вартості євро можуть тривати обмежений час. Хоча б тому, що, наприклад, різниця між курсами купівлі/продажу не є прірвою в 1 гривню і більше.

Таким чином поточні коливання курсу мають радше ситуативний характер і зумовлені поєднанням сезонного попиту, активності бізнесу та рухів пари євро/долар на світових ринках.

За таких умов поспішати з масовою купівлею євро не варто зараз, зокрема перед новорічними святами, адже ризики подальшого зростання курсу наразі низькі.

У якій валюті вигідніше тримати кошти в Україні?

Як пояснив Гетман, найкраще рішення для накопичення – диференціювання коштів. Йдеться про те, щоб одна частина накопичень була в доларах, інша – у євро, а ще інша – у військових облігаціях.

У військових облігаціях найкраща ставка та немає податки. Це справді кошти, які реально приростають,

– пояснює пан Олег.

Таким чином, гривня, як прибутковий інструмент інвестиції, надалі відіграватиме важливу роль наступного року. Адже інфляція в країні швидше за все сягне до 10%, а інвестиції у військові облігації зможуть покрити її – ставка на рівні 15 – 16% на рік.

Якого курсу валют варто очікувати у 2026 році?