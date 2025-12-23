Долар подешевшав за останню добу різко в обмінниках, де втратив при курсі обміну понад 30 копійок. Євро також показало спад, де ціна втратила понад 20 копійок. В банках американська валюта подешевшала не так суттєво, однак ціна опустилася нижче 42 гривень.