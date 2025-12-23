Доллар подешевел за последние сутки резко в обменниках, где потерял при курсе обмена более 30 копеек. Евро также показало спад, где цена потеряла более 20 копеек. В банках американская валюта подешевела не так существенно, однако цена опустилась ниже 42 гривен.