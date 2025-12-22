Каким будет курс доллара в 2026 году?

Также, вероятно, что в грядущем году Украина сможет избежать дополнительного дефицита бюджета из-за несоответствия курсов. Подробнее о стоимости доллара и стратегических факторах, что будут влиять на рынок, рассказал банкир Сергей Мамедов, передает 24 Канал.

По прогнозу эксперта, в 2026 году стоимость доллара будет колебаться в диапазоне 43 – 45 гривен, а евро в пределах 50 – 52 гривен. Итак, официальный курс доллара по сравнению с прошлым годом может вырасти в среднем на 2 – 7%.

К слову, в проекте госбюджета правительство заложило среднегодовой курс 45,7 гривны за доллар и 49,4 гривны за евро, а МВФ прогнозирует, что курс доллара будет на уровне 45,4 гривны.

Интересно! В 2025 году средневзвешенный "бюджетный" курс предусматривали на уровне 45 гривен за доллар, тогда как в течение года официальный курс был в среднем на 7 – 8% ниже.

Также Мамедов отметил, что в этом году разница между заложенным в бюджете и фактическим курсами является ощутимой.

Из-за привязки бюджетных показателей к курсу американского доллара в течение года дефицит на курсовой разнице вырос на 400 миллиардов гривен, то есть более 9 миллиардов долларов.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ГЛОБУС БАНКА С одной стороны позиция и стратегия Нацбанка является достаточно взвешенной: в течение года мы увидели, что регулятору удавалось найти баланс между монетарным регулированием и реализацией режима "управляемой гибкости" на валютном рынке, суть которого заключается в максимальном насыщении спроса и установлении равновесия между спросом и предложением.

Поэтому, вероятно, Украина сможет избежать дополнительного дефицита бюджета из-за несоответствия бюджетного и реального курсов.

Что будет влиять на курс доллара?

Также Мамедов рассказал, какой ряд стратегических факторов будет влиять на валютный рынок.

Ход или прекращение войны

Это базовый фактор, от которого будет зависеть не только экономическое развитие страны, но и вообще ее существование как независимого субъектного государства.

Объем международной финансовой помощи

По бюджетной оценке, в следующем году Украина потребует не менее 46,5 миллиардов долларов – прежде всего на покрытие расходов бюджета.

Очень важно, что ЕС принял решение о предоставлении Украине беспроцентного займа на сумму 90 миллиардов евро на 2026 – 2027 годы. Ведь от этих средств будет зависеть способность Украины на быстрое восстановление и финансирование насущных потребностей страны,

– отметил банкир.

Монетарная политика и валютное регулирование Нацбанка

Речь идет об активной монетарной стратегии регулятора. В условиях прогнозируемого снижения инфляции до показателей 9,7% в 2026 году у Нацбанка появится возможность несколько снизить учетную ставку. В то же время, зависимости от военных и экономических обстоятельств на рынке, будет действовать режим "управляемой гибкости" с постепенным снижением регуляторной роли Нацбанка.

По мнению Мамедова, следующем году Нацбанк вряд ли откажется от своей валютной стратегии, зато его политика может стать более гибкой в вопросе объемов валютных интервенций. "Рынок рассчитывает, что при благоприятных обстоятельствах, курсообразование постепенно будет зависеть именно от участников рынка", – говорит эксперт.

Однако только при базовом условии – прекращения боевых действий – НБУ будет постепенно ослаблять систему регулирования, постепенно приближаясь к стандартам либерализованного, свободного рынка.

Эксперт считает, что в течение первого квартала 2026 года официальный курс доллара может колебаться в пределах 42,6 – 43 гривен, прежде всего из-за необходимости бизнеса осуществлять налоговые платежи, а также из-за сезонного уменьшения спроса на валюту.

Что дальше будет с гривной?