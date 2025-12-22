Каким будет курс доллара в 2026 году?
Также, вероятно, что в грядущем году Украина сможет избежать дополнительного дефицита бюджета из-за несоответствия курсов. Подробнее о стоимости доллара и стратегических факторах, что будут влиять на рынок, рассказал банкир Сергей Мамедов, передает 24 Канал.
По прогнозу эксперта, в 2026 году стоимость доллара будет колебаться в диапазоне 43 – 45 гривен, а евро в пределах 50 – 52 гривен. Итак, официальный курс доллара по сравнению с прошлым годом может вырасти в среднем на 2 – 7%.
К слову, в проекте госбюджета правительство заложило среднегодовой курс 45,7 гривны за доллар и 49,4 гривны за евро, а МВФ прогнозирует, что курс доллара будет на уровне 45,4 гривны.
Интересно! В 2025 году средневзвешенный "бюджетный" курс предусматривали на уровне 45 гривен за доллар, тогда как в течение года официальный курс был в среднем на 7 – 8% ниже.
Также Мамедов отметил, что в этом году разница между заложенным в бюджете и фактическим курсами является ощутимой.
Из-за привязки бюджетных показателей к курсу американского доллара в течение года дефицит на курсовой разнице вырос на 400 миллиардов гривен, то есть более 9 миллиардов долларов.
С одной стороны позиция и стратегия Нацбанка является достаточно взвешенной: в течение года мы увидели, что регулятору удавалось найти баланс между монетарным регулированием и реализацией режима "управляемой гибкости" на валютном рынке, суть которого заключается в максимальном насыщении спроса и установлении равновесия между спросом и предложением.
Поэтому, вероятно, Украина сможет избежать дополнительного дефицита бюджета из-за несоответствия бюджетного и реального курсов.
Что будет влиять на курс доллара?
Также Мамедов рассказал, какой ряд стратегических факторов будет влиять на валютный рынок.
- Ход или прекращение войны
Это базовый фактор, от которого будет зависеть не только экономическое развитие страны, но и вообще ее существование как независимого субъектного государства.
- Объем международной финансовой помощи
По бюджетной оценке, в следующем году Украина потребует не менее 46,5 миллиардов долларов – прежде всего на покрытие расходов бюджета.
Очень важно, что ЕС принял решение о предоставлении Украине беспроцентного займа на сумму 90 миллиардов евро на 2026 – 2027 годы. Ведь от этих средств будет зависеть способность Украины на быстрое восстановление и финансирование насущных потребностей страны,
– отметил банкир.
- Монетарная политика и валютное регулирование Нацбанка
Речь идет об активной монетарной стратегии регулятора. В условиях прогнозируемого снижения инфляции до показателей 9,7% в 2026 году у Нацбанка появится возможность несколько снизить учетную ставку. В то же время, зависимости от военных и экономических обстоятельств на рынке, будет действовать режим "управляемой гибкости" с постепенным снижением регуляторной роли Нацбанка.
По мнению Мамедова, следующем году Нацбанк вряд ли откажется от своей валютной стратегии, зато его политика может стать более гибкой в вопросе объемов валютных интервенций. "Рынок рассчитывает, что при благоприятных обстоятельствах, курсообразование постепенно будет зависеть именно от участников рынка", – говорит эксперт.
Однако только при базовом условии – прекращения боевых действий – НБУ будет постепенно ослаблять систему регулирования, постепенно приближаясь к стандартам либерализованного, свободного рынка.
Эксперт считает, что в течение первого квартала 2026 года официальный курс доллара может колебаться в пределах 42,6 – 43 гривен, прежде всего из-за необходимости бизнеса осуществлять налоговые платежи, а также из-за сезонного уменьшения спроса на валюту.
Что дальше будет с гривной?
Эксклюзивно для 24 Канала экономист Ярослав Жалило объяснил, что заложенный в госбюджете показатель служит лишь расчетной величиной для планирования поступлений, связанных с валютой.
В то же время экономист Борис Кушнирук прогнозировал, что гривна и дальше будет обесцениваться, ведь Украина имеет большой торговый дефицит.