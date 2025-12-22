Яким буде курс долара у 2026 році?

Також, ймовірно, що у прийдешньому році Україна зможе уникнути додаткового дефіциту бюджету через невідповідність курсів. Детальніше про вартість долара та стратегічні фактори, що впливатимуть на ринок, розповів банкір Сергій Мамедов, передає 24 Канал.

За прогнозом експерта, у 2026 році вартість долара коливатиметься в діапазоні 43 – 45 гривень, а євро в межах 50 – 52 гривень. Отже, офіційний курс долара порівняно з минулим роком може зрости в середньому на 2 – 7%.

До слова, у проєкті держбюджету уряд заклав середньорічний курс 45,7 гривні за долар та 49,4 гривні за євро, а МВФ прогнозує, що курс долара буде на рівні 45,4 гривні.

Цікаво! У 2025 році середньозважений "бюджетний" курс передбачали на рівні 45 гривень за долар, тоді як упродовж року офіційний курс був в середньому на 7 – 8% нижчим.

Також Мамедов зауважив, що цьогоріч різниця між закладеним в бюджеті та фактичним курсами є відчутною.

Через прив'язку бюджетних показників до курсу американського долара протягом року дефіцит на курсовій різниці зріс на 400 мільярдів гривень, тобто понад 9 мільярдів доларів.

Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ГЛОБУС БАНКУ З одного боку позиція та стратегія Нацбанку є досить зваженою: протягом року ми побачили, що регуляторові вдавалося знайти баланс між монетарним регулюванням та реалізацією режиму "керованої гнучкості" на валютному ринку, суть якого полягає в максимальному насиченні попиту та встановленні рівноваги між попитом і пропозицією.

Тож, ймовірно, Україна зможе уникнути додаткового дефіциту бюджету через невідповідність бюджетного та реального курсів.

Що впливатиме на курс долара?

Також Мамедов розповів, яка низка стратегічних факторів впливатиме на валютний ринок.

Перебіг або припинення війни

Це базовий чинник, на якого залежатиме не лише економічний розвиток країни, а й взагалі існування як незалежної суб'єктної держави.

Обсяг міжнародної фінансової допомоги

За бюджетною оцінкою, у наступному році Україна потребуватиме щонайменше 46,5 мільярдів доларів – передусім на покриття видатків бюджету.

Дуже важливо, що ЄС ухвалив рішення про надання Україні безвідсоткової позики на суму 90 мільярдів євро на 2026 – 2027 роки. Адже від цих коштів залежатиме здатність України на швидке відновлення та фінансування нагальних потреб країни,

– зауважив банкір.

Монетарна політика та валютне регулювання Нацбанку

Йдеться про активну монетарну стратегію регулятора. В умовах прогнозованого зниження інфляції до показників 9,7% у 2026 році у Нацбанку з'явиться можливість дещо знизити облікову ставку. Водночас, залежно від воєнних та економічних обставин на ринку, діятиме режим "керованої гнучкості" з поступовим зниженням регуляторної ролі Нацбанку.

На думку Мамедова, наступного року Нацбанк навряд чи відмовиться від своєї валютної стратегії, натомість його політика може стати більш гнучкою в питанні обсягів валютних інтервенцій. "Ринок розраховує, що за сприятливих обставин, курсоутворення поступово залежатиме саме від учасників ринку", – каже експерт.

Однак лише за базової умови – припинення бойових дій – НБУ поволі послаблюватиме систему регулювання, поступово наближаючись до стандартів лібералізованого, вільного ринку.

Експерт вважає, що протягом першого кварталу 2026 року офіційний курс долара може коливатися в межах 42,6 – 43 гривень, передусім через необхідність бізнесу здійснювати податкові платежі, а також через сезонне зменшення попиту на валюту.

Що далі буде з гривнею?