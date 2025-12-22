Дивіться також Від комуналки до курсу долара: що змінилося за рік і як це вплинуло на гаманці українців

Попит на валюту напередодні Різдва може зрости на 10 – 15% порівняно з пропозицією, але це значно менше, ніж минулого року, коли перевищення досягало 30 – 40%. Такий рівень попиту вважають прийнятним і контрольованим.

Курси валют, ймовірно, залишатимуться стабільними з мінімальними змінами, адже Нацбанк має можливість згладжувати коливання на ринку. Інфляція знижується, а ажіотажний попит на валюту суттєво менший, ніж торік.