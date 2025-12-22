Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 22 грудня, як повідомив 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,02 гривні (-13 копійок проти 19 грудня) та продаж по 42,48 гривні (-4 копійок).
Дивіться також Від комуналки до курсу долара: що змінилося за рік і як це вплинуло на гаманці українців
- Купівля євро проходить по 49,20 гривні (-20 копійок), продаж – по 49,89 гривні (-11 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,41 гривні (+2 копійки), а продати по 42,35 гривні (-5 копійок).
- Купівля євро по 49,70 гривні (+4 копійки), а продаж по 49,81 гривні (-4 копійки).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 42,05 гривні (+19 копійок), а продають по 42,49 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 49,57 гривні (+20 копійок), а продають по 49,97 гривні (+2 копійки).
Що чекає на курс валют?
Попит на валюту напередодні Різдва може зрости на 10 – 15% порівняно з пропозицією, але це значно менше, ніж минулого року, коли перевищення досягало 30 – 40%. Такий рівень попиту вважають прийнятним і контрольованим.
Курси валют, ймовірно, залишатимуться стабільними з мінімальними змінами, адже Нацбанк має можливість згладжувати коливання на ринку. Інфляція знижується, а ажіотажний попит на валюту суттєво менший, ніж торік.
Таким чином валютні коливання на міжбанку становитимуть 42,2 – 42,7 гривні за долар та 48 – 49,75 гривні за євро, а на готівковому ринку – 42,8 гривні за долар та 48 – 49,75 за євро.