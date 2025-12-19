Долар при купівлі банками не змінився в ціні, а при обміні – навпаки впав. Натомість в обмінниках ситуація протилежна, адже там долар подорожчав за останню добу на понад 20 копійок. Натомість євро залишається на позначці в 50 гривень лише в банках, а в обмінниках ціна опустилася нижче цієї відмітки.