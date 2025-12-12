Які фактори тиснуть на валютний ринок?

Головною ознакою валютного ринку у період з 15 по 21 грудня може стати збільшення попиту як на міжбанку, так і на готівковому ринку, розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий.

Дивіться також Війна, світло і політика: що найбільше тисне на гривню та чи є підстави для паніки

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Триває війна, у розпалі "зимовий терор" ворога, що намагається зруйнувати енергетику країни, надпотужний капітуляційний тиск – ці фактори можна вважати головними, що вносять сум’яття в і так досить важко прогнозований суспільно-економічний стан.

На додачу, за словами банкіра, зберігається фактор невизначеності щодо міжнародної допомоги Україні на 2026 рік. А загальні економічні показники можуть пригальмувати через проблеми з енергопостачанням.

У такій ситуації цілком можливо, що українці можуть звернутися до скуповування валюти, вважаючи це цілком виправданим кроком у період невизначеності.

Що може втримати баланс на ринку?

Попри фактори тиску, Нацбанк підготовлений до таких обставин і буде вправно корелювати курсові показники, застосовуючи механізм валютних інтервенцій. Крім того, монетарна політика в Україні є досить консервативною, а її головна мета полягає в тому, щоб по максимуму підтримати гривню.

Нагадаю, режим "керованої гнучкості" дає змогу регулятору, як основному гравцеві на валютному ринку, мінімізувати розрив між попитом і пропозицією, що саме по собі тамує курсові зміни. А готівковий ринок своєю чергою орієнтується саме на показники міжбанку, встановлюючи відповідні цінники,

– зауважив Лєсовий.

Єдине що, за його словами, на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу час від часу може розширюватися до 0,7 – 1 гривні, що можна вважати ознакою "напруження".

У такому разі в обмінниках курс купівлі буде нижчим, а курс продажу вищим.

Так обмінники можуть страхувати свої ризики та заробляти, граючи на підвищеному попиті.

Водночас важливою альтернативою хаотичному і почасти емоційному скуповуванню валюти можуть стати гривневі депозити:

на різдвяно-новорічні свята максимальні ставки за вкладами фіксуються на рівні 18% річних;

така висока дохідність на тлі помірної інфляції робить гривневі депозити більш раціональним варіантом для збереження своїх заощаджень проти валютних спекуляцій.

Тобто високі ставки за депозитами можуть стимулювати громадян саме до розміщення коштів у банках, адже вони повністю перекриватимуть потенційну інфляцію.

Яким буде курс наступного тижня?

Банкір вважає, що, попри всі труднощі, валютний ринок не кинутий напризволяще. Нацбанк застосовує ефективну стратегію, яка має унеможливити хаотичну зміну курсу.

Наразі ситуація перебуває під контролем і всі побоювання за долю гривні поки не мають міцного ґрунту. Таким чином, наступного тижня курсові зміни в глобальному сенсі будуть малопомітними,

– спрогнозував Лєсовий.

Однак експерт не виключає, що частота курсових змін відбуватиметься ледь не щодня – то вгору, то вниз. Однак ці зміни не виходитимуть за межі нових коридорів:

42 – 42,6 гривні за долар;

та 48 – 49,75 гривні за євро.

Які загальні характеристики ринку з 15 по 21 грудня?

Коридори валютних коливань : 42,1 – 42,6 гривні за долар та 48 – 49,75 гривні за євро (на міжбанку) та 42,3 – 42,8 гривні за долар та 48 – 49,75 гривні за євро (на готівковому ринку).

: 42,1 – 42,6 гривні за долар та 48 – 49,75 гривні за євро (на міжбанку) та 42,3 – 42,8 гривні за долар та 48 – 49,75 гривні за євро (на готівковому ринку). Поточні (щоденні) курсові коливання : міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні.

: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу : міжбанк – до 0,15 гривні за 1 долар, до 0,2 гривні за 1 євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на 1 долар, до 0,8 – 1 грн на 1 євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні на 1 долар, до 1 – 1,3 гривні на 1 євро.

: міжбанк – до 0,15 гривні за 1 долар, до 0,2 гривні за 1 євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на 1 долар, до 0,8 – 1 грн на 1 євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні на 1 долар, до 1 – 1,3 гривні на 1 євро. Різниця курсів купівлі : комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за 1 долар, 0,3 – 0,5 за 1 євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за 1 долар, 0,5 – 0,7 за 1 євро.

: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за 1 долар, 0,3 – 0,5 за 1 євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за 1 долар, 0,5 – 0,7 за 1 євро. Різниця курсів продажу : комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за 1 долар, 0,2 – 0,3 гривні за 1 євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за 1 долар, до 0,5 гривні за 1 євро.

: комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за 1 долар, 0,2 – 0,3 гривні за 1 євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за 1 долар, до 0,5 гривні за 1 євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0,1 – 0,15 гривні.

0,1 – 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Зауважте! На ранок 11 грудня купівля долара в банках коштувала в середньому 42,15 гривні, а продаж – 42,57 гривні. Купівля євро проходила по 49 гривень, продаж – по 49,60 гривні, повідомляє "Мінфін",

Який курс очікувати перед Новим роком?