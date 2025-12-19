Доллар при покупке банками не изменился в цене, а при обмене – наоборот упал. Зато в обменниках ситуация противоположная, ведь там доллар подорожал за последние сутки более чем на 20 копеек. Зато евро остается на отметке в 50 гривен только в банках, а в обменниках цена опустилась ниже этой отметки.