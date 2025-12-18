Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 18 декабря, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,15 гривны (+15 копеек против 17 декабря) и продажа по 42,60 гривны (+10 копеек).
- Покупка евро проходит по 49,43 гривны (+3 копейки), продажа – по по 50 гривен (-2 копейки).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 42,44 гривны (+4 копейки), а продать по 42,36 гривны (-4 копейки).
- Покупка евро по 49,76 гривны (без изменений), а продажа по 49,88 гривны (-6 копеек).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,57 гривны (-34 копейки), а продают по 42,52 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 49,15 гривны (-35 копеек), а продают по 50,02 гривны (+5 копейка).
Как изменились валюты в цене?
Недавно евро на наличном рынке достигло новой психологической отметки в 50 гривен. Есть прогнозы, что такой максимума валюты может оказаться временным и вскоре курс может откатиться от этой отметки.
Зато доллар остается более-менее стабильным и торгуется в районе от 42 гривен за доллар. Впрочем дальнейшие изменения по цене валюты в 2026 году будут зависеть от общей макроэкономической ситуации и глобальных рыночных трендов.
Всего на 2026 год ожидается, что курс может быть близок к отметке в 45 гривен. Впрочем конкретные цифры могут существенно отличаться в зависимости от развития боевых действий, международной помощи и состояния экономики. В случае неблагоприятных внешних или внутренних факторов курс доллара может превысить даже 46 гривен.