Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 18 грудня, як повідомив 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,15 гривні (+15 копійок проти 17 грудня) та продаж по 42,60 гривні (+10 копійок).
- Купівля євро проходить по 49,43 гривні (+3 копійки), продаж – по 50 гривень (-2 копійки).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,44 гривні (+4 копійки), а продати по 42,36 гривні (-4 копійки).
- Купівля євро по 49,76 гривні (без змін), а продаж по 49,88 гривні (-6 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,57 гривні (-34 копійки), а продають по 42,52 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 49,15 гривні (-35 копійок), а продають по 50,02 гривні (+5 копійка).
Як змінилися валюти в ціні?
Нещодавно євро на готівковому ринку сягнуло нової психологічної позначки в 50 гривень. Є прогнози, що такий максимуму валюти може виявитися тимчасовим й невдовзі курс може відкотитися від цієї відмітки.
Натомість долар залишається більш-менш стабільним й торгується в районі від 42 гривень за долар. Втім подальші зміни щодо ціни валюти у 2026 році залежатимуть від загальної макроекономічної ситуації та глобальних ринкових трендів.
Загалом на 2026 рік очікується, що курс може бути близький до позначки в 45 гривень. Втім конкретні цифри можуть суттєво відрізнятися залежно від розвитку бойових дій, міжнародної допомоги та стану економіки. У випадку несприятливих зовнішніх чи внутрішніх факторів курс долара може перевищити навіть 46 гривень.