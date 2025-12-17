Дивіться також Стаж до 2004 року: як його порахувати і чи потрібна трудова книжка

Перед різдвяними святами на валютному ринку можливе підвищення попиту в готівковому секторі, що буде зумовлене невизначеністю щодо декількох чинників, серед яких міжнародна допомога на 2026 рік, війна, проблеми з електропостачанням в країні тощо.

Нацбанк, враховуючи запровадження режиму керованої гнучкості, застосовуватиме валютні інтервенції для того, щоб згладжувати коливання та підтримувати гривню. І попри те, що різниця між курсами купівлі та продажу в обмінниках може розширюватися, однак загальні коливання курсу залишатиметься помірними.