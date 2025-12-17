Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 17 грудня, як повідомив 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42 гривні (без змін проти 16 грудня) та продаж по 42,50 гривні (+5 копійок).
Дивіться також Стаж до 2004 року: як його порахувати і чи потрібна трудова книжка
- Купівля євро проходить по 49,40 гривні (+18 копійок), продаж – по 50,02 гривні (+8 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,40 гривні (+1 копійка), а продати по 42,40 гривні (+5 копійок).
- Купівля євро по 49,76 гривні (+6 копійок), а продаж по 49,94 гривні (+9 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 42,16 гривні (+26 копійок), а продають по 42,50 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 49,63 гривні (+10 копійок), а продають по 49,97 гривні (+1 копійка).
Якого курсу чекати?
Перед різдвяними святами на валютному ринку можливе підвищення попиту в готівковому секторі, що буде зумовлене невизначеністю щодо декількох чинників, серед яких міжнародна допомога на 2026 рік, війна, проблеми з електропостачанням в країні тощо.
Нацбанк, враховуючи запровадження режиму керованої гнучкості, застосовуватиме валютні інтервенції для того, щоб згладжувати коливання та підтримувати гривню. І попри те, що різниця між курсами купівлі та продажу в обмінниках може розширюватися, однак загальні коливання курсу залишатиметься помірними.
Очікується, що впродовж цього тижня курс долара перебуватиме в діапазоні від 42 до 42,6 гривні, а курс євро – від 48 до 49,75 гривні зі щоденними змінами в цих межах. Очікувати різких стрибків ціни не потрібно, але частота коливань може бути високою через адаптацію ринку.