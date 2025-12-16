Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,24 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 5 копійок проти 15 грудня. Офіційний курс євро становить 49,65 гривні, тобто ціна виросла на 19 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 17 грудня курс валют буде таким:

Станом на ранок 16 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

Впродовж 2025 року курс гривні щодо долара коливався в ціні між 40 та 42 гривнями за долар, а наприкінці року офіційний курс валюти перевищив позначку в 42 гривні. Це стало новим історичним максимумом, хоч якщо врахувати загальну девальвацію гривні впродовж року, то вона не була надто суттєвою.

Загалом впливало на курс валюти те, що ринок був постійно в очікування, а ще зміна міжнародної політики, внутрішня безпека в країні та підтримка резервів НБУ.