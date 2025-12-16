Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,24 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 5 копійок проти 15 грудня. Офіційний курс євро становить 49,65 гривні, тобто ціна виросла на 19 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 17 грудня курс валют буде таким:
- долар – 42,18 гривні;
- євро – 49,66 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 16 грудня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 42 гривні, продаж – по 42,45 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,39 гривні, продаж – по 42,35 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,57 гривні, продаж – по 42,42 гривні.
Як змінився долар і що його чекає у 2026 році?
Впродовж 2025 року курс гривні щодо долара коливався в ціні між 40 та 42 гривнями за долар, а наприкінці року офіційний курс валюти перевищив позначку в 42 гривні. Це стало новим історичним максимумом, хоч якщо врахувати загальну девальвацію гривні впродовж року, то вона не була надто суттєвою.
Загалом впливало на курс валюти те, що ринок був постійно в очікування, а ще зміна міжнародної політики, внутрішня безпека в країні та підтримка резервів НБУ.
Очікується, що у 2026 році курс гривні щодо іноземних валют буде залежати, у першу чергу, від безпекових, економічних та зовнішніх чинників. У проєкті держбюджету закладений середній курс на рівні 45,6 – 45,7 гривні, однак він є лише орієнтовним. Натомість бізнес очікує, що курс може бути поблизу позначки в 46 гривень за долар.