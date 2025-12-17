Смотрите также Стаж до 2004 года: как его посчитать и нужна ли трудовая книжка

Перед рождественскими праздниками на валютном рынке возможно повышение спроса в наличном секторе, что будет обусловлено неопределенностью относительно нескольких факторов, среди которых международная помощь на 2026 год, война, проблемы с электроснабжением в стране и тому подобное.

Нацбанк, учитывая введение режима управляемой гибкости, будет применять валютные интервенции для того, чтобы сглаживать колебания и поддерживать гривну. И несмотря на то, что разница между курсами покупки и продажи в обменниках может расширяться, однако общие колебания курса будет оставаться умеренными.