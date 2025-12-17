Чому євро сягнуло 50 гривень?

Як розповів для 24 Каналу економіст Олег Пендзин, для того, щоб розуміти, що відбувається з євро стосовно гривні, варто глянути на ринок акцій на світовому ринку.

Річ у тім, що пара євро-долар за останній тиждень коливалася: якщо на початку тижня за 1 євро давали 1,16 долара, то вчора, 16 грудня, це вже було 1,18 долара.

Водночас станом на ранок 17 грудня вартість покотилася вниз, а тому очікується, що завтра (18 грудня – 24 Канал) ми побачимо, що курс євро до гривні трошки відкотиться. І курс може бути менш як 50 гривень.

Олег Пендзин Експерт Економічного дискусійного клубу Однак якими будуть коливання валют у 2026 році – невідомо, бо вони залежатимуть від того, якими будуть економічні відносини між Європою та США.

Поділяє таку ж думку банкір Тарас Лєсовий, який зазначає для 24 Каналу, що коли євро зміцнюється на міжнародних ринках, це практично завжди позначається на внутрішньому курсі.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Наприклад, за останні тижні середнє співвідношення євро до долара зросло з 1,15 до 1,17, що відображається на курсі євро в Україні.

Разом з тим на курс впливає ще й внутрішній попит. Зараз бізнес купує активно євровалюту для розрахунків за імпортні товари, особливо з країн ЄС, що створює додатковий тиск на курс. Це загалом є доволі типовим для завершення року.

Найближчим часом ми не очікуємо якихось суттєвих зрушень в курсовій динаміці: принаймні наступного тижня верхня межа допустимих коливань євро прогнозується нижче 50 гривень. Якщо, звісно, в обмінниках ситуативно не вирішать вчинити інакше,

– додає банкір Лєсовий.

На сьогодні різниця між курсами купівлі/продажу складає не 1 гривню, а не більше ніж 0,5 – 0,6 гривні. Це означає, що ресурс спекуляцій на курсах є досить обмеженим.

Зауважте! Лєсовий порадив зараз не квапитися скуповувати валюту. Передумови, що курс євро надалі нестиметься галопом, наразі вкрай низькі.

Як реагує долар на ріст євро?

За словами Пендзина, Україна на сьогодні встановлює свій обмінний курс відносно долара. І цей обмінний курс більш-менш стабільний – орієнтовно 42,25 гривні.

Якщо пара євро-долар змінюється, то автоматично змінюється крос курс євро до гривні. Якщо долар стосовно євро опускається, то автоматично щодо гривні євро росте. Тобто тут ніяких підводних каменів немає, які стосуються української економіки. Це виключно процеси, що відбуваються на світовому валютному ринку,

– пояснює пан Олег.

Нагадуємо! Станом на ранок 17 грудня, в банках та обмінниках курс купівлі валюти – 42,50 гривні.

Лєсовий додає, що на відміну від євро, долар залишається ключовою іноземною валютою в Україні.

Натомість курс євро формується під впливом поєднання зовнішніх і внутрішніх факторів. Тобто саме світові коливання пари долар/євро задають базовий тренд, а додатково його підсилюють попит бізнесу та населення.

В результаті навіть при відносно стабільному доларі євро може демонструвати помітне зростання на готівковому ринку,

– каже Тарас Лєсовий.

Яким буде курс долара у 2026 році?