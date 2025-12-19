Якими будуть попит та пропозиція?

Виплати премій, бонусів та дивідендів наприкінці року, з одного боку, можуть збільшити попит на валюту. Водночас частина українців навпаки продаватимуть валюту для святкових приготувань, що тамуватиме потенційне збільшення покупців, розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий.

Дивіться також Курс бив історичний рекорд․ Як пройшла гривня 2025 рік й чи чекати на зміцнення у 2026 році

Разом з тим, за словами банкіра, попит на валюту все одно може бути в середньому на 10 – 15% вищим за пропозицію. Однак такий показник можна вважати цілком прийнятним.

Нагадаю, що минулого року о цій порі попит на 30 – 40% перевищував пропозицію, що створювало додатковий тиск на курсові показники,

– говорить Лєсовий.

Які фактори впливатимуть на валютний ринок?

Банкір зауважує, що ажіотаж на валютному ринку суттєво знизився порівняно з груднем 2024 року. Інфляція пригальмувала й очікується за підсумками року не вище 10%.

Також на валютний ринок впливає досить агресивна депозитна політика банків, які пропонують ледь не ідеальні умови для громадян, що дозволяють не лише зберегти кошти, а й отримати незначний пасивний прибуток.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Можна сказати, що така тактика "відволікання" громадян від валютного ринку вже спрацювала: за попередніми даними, у грудні, коли розпочався "високий депозитний сезон" з максимальними ставками в гривні до 18% річних, приріст нових вкладників порівняно з листопадом вже склав понад 5%.

Водночас курсова ситуація в проєкції з листопада до кінця грудня залишається більш-менш стабільною з незначним, але контрольованим зростанням основних валют.

Тому очікується, що ситуація на валютному ринку залишатиметься у межах "мінливої рівноваги" наступного тижня, попри різноманітні зовнішні обставини:

поточні курсові зміни, як і різниця між курсами купівлі/продажу на міжбанку будуть мінімальними;

на готівковому ринку принаймні курс купівлі буде майже тотожним з міжбанківським.

Однак банкір не виключає, що різниця з курсами продажу валюти на готівковому ринку буде трохи більшою за міжбанк.

Нацбанк, як і раніше, здатен потамувати будь-які "перекоси" в бік попиту, а дія режиму "керованої гнучкості" і надалі зближуватиме попит і пропозицію, тим самим унеможливлюючи будь-які різкі зміни курсів,

– вважає Лєсовий.

Зауважте! На думку банкіра, в останні дні 2025 року на валютному ринку спостерігатиметься відносна стабільність.

Які загальні характеристики ринку з 22 по 28 грудня?

Коридори валютних коливань : 42,2 – 42,7 гривні за долар та 48 – 49,75 гривні за євро на міжбанку та 42,3 – 42,8 гривні за долар та 48 – 49,75 за євро на готівковому ринку.

: 42,2 – 42,7 гривні за долар та 48 – 49,75 гривні за євро на міжбанку та 42,3 – 42,8 гривні за долар та 48 – 49,75 за євро на готівковому ринку. Поточні (щоденні) курсові коливання : міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні.

: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу : міжбанк – до 0,15 гривні за 1 долар, до 0,2 гривні за 1 євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на 1 долар, до 0,8 – 1 гривні на 1 євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні на 1 долар, до 1 – 1,3 гривні на 1 євро.

: міжбанк – до 0,15 гривні за 1 долар, до 0,2 гривні за 1 євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на 1 долар, до 0,8 – 1 гривні на 1 євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні на 1 долар, до 1 – 1,3 гривні на 1 євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за 1 долар, 0,3 – 0,5 за 1 євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за 1 долар, 0,5 – 0,7 за 1 євро.

– 0,2 – 0,3 гривні за 1 долар, 0,3 – 0,5 за 1 євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за 1 долар, 0,5 – 0,7 за 1 євро. Різниця курсів продажу : комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за 1 долар, 0,2 – 0,3 гривні за 1 євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за 1 долар, до 0,5 гривні за 1 євро.

: комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за 1 долар, 0,2 – 0,3 гривні за 1 євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за 1 долар, до 0,5 гривні за 1 євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0,1 – 0,15 гривні.

– 0,1 – 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Зауважте! Станом на ранок 19 грудня, купівля долара в банках коштувала в середньому 42,15 гривні, а продаж – 42,52 гривні, за даними "Мінфіну". Купівля євро проходила по 49,40 гривні продаж – по 50 гривень.

Яким буде курс наступного року?