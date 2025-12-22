Смотрите также От коммуналки до курса доллара: что изменилось за год и как это повлияло на кошельки украинцев

Спрос на валюту накануне Рождества может вырасти на 10 – 15% по сравнению с предложением, но это значительно меньше, чем в прошлом году, когда превышение достигало 30 – 40%. Такой уровень спроса считают приемлемым и контролируемым.

Курсы валют, вероятно, будут оставаться стабильными с минимальными изменениями, ведь Нацбанк имеет возможность сглаживать колебания на рынке. Инфляция снижается, а ажиотажный спрос на валюту существенно меньше, чем в прошлом году.