Які роки краще не брати для нарахування пенсії?

Для розрахунку пенсії потрібно обрати роки з найвищою зарплатою та повні роки, за які сплачували страхові внески, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Неофіційна робота та неповні місяці: Роки, коли роботодавець не сплачував внески або сплачував неповну суму, не зараховуються до стажу.

Навчання: Періоди навчання у вишах, коледжах та технікумах після 2004 року не враховуються до стажу.

Робота за ЦПД до 2016 року: Внески за цивільно-правовими договорами не сплачувались, тому цей період не йде до стажу.

Роки з низькою зарплатою: Якщо ваша зарплата була низькою у 2000 – 2010 роках, краще не брати до уваги цей стаж. Виключення цих років на користь інших до 2000-го року може бути вигідним.

Зауважте! Також не варто брати страховий стаж до 2004 року, якщо ваша трудова книжка втрачена. Без цього стаж можуть не зарахувати.

Які роки вигідні для розрахунку пенсії?

Розмір пенсії за віком розраховують, спираючись на тривалість стажу та величину зарплати, з якої сплачували страхові внески.

Щоб виплата була більшою, майбутньому пенсіонеру варто обирати роки з найвищою заробітною платою, яку він отримував до 30 червня 2000 року. Подавати дані можна за будь-який проміжок часу, не обов'язково останні роки. Але сумарно має вийти 5 років.

На підтвердження цих даних потрібно надати оригінал документа з місця роботи, де вказані розміри зарплати.

Головне про пенсію в Україні