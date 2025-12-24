Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 24 декабря, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,80 гривны (-10 копеек против 23 декабря) и продажа по 42,30 гривны (-9 копеек).
- Покупка евро проходит по 49,25 гривны (+5 копеек), продажа – по 49,88 гривны (+5 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 42 гривны (-28 копеек), а продать по 42,10 гривны (-15 копеек).
- Покупка евро по 49,48 гривны (-22 копейки), а продажа по 49,79 гривны (-5 копеек).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,70 гривны (+14 копеек), а продают по 42,30 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 49,35 гривны (+13 копеек), а продают по 49,95 гривны (+4 копейки).
Какого курса ждать перед праздниками?
Экономист Олег Гетман отмечает в комментарии для 24 Канала, что сейчас не стоит массово покупать доллары перед праздниками, потому что стремительного рост курса не ожидается. Он советует не держать все накопления в одной валюте, а распределять их между долларами, евро и военными облигациями для лучшей защиты средств.
Зато по словам банкира из Глобус Банка Тараса Лесового, колебания курса евро имеют ситуативный характер и не свидетельствуют о долговременном подорожании, поэтому спешить с покупкой евро не стоит. Он объясняет, что разница между курсами покупки и продажи не является значительной, что ограничивает возможности для выгодных спекуляций.
Гетман также подчеркивает, что Национальный банк имеет достаточные резервы для стабилизации курса доллара, и хотя валюта может несколько расти, это будет медленно. Он добавляет, что для получения более высокой прибыли инвесторам стоит рассматривать военные облигации с привлекательной ставкой вместо простой консервации валюты.