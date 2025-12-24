Смотрите также В следующем году предусмотрим новые программы прямой поддержки граждан, – Зеленский

Экономист Олег Гетман отмечает в комментарии для 24 Канала, что сейчас не стоит массово покупать доллары перед праздниками, потому что стремительного рост курса не ожидается. Он советует не держать все накопления в одной валюте, а распределять их между долларами, евро и военными облигациями для лучшей защиты средств.

Зато по словам банкира из Глобус Банка Тараса Лесового, колебания курса евро имеют ситуативный характер и не свидетельствуют о долговременном подорожании, поэтому спешить с покупкой евро не стоит. Он объясняет, что разница между курсами покупки и продажи не является значительной, что ограничивает возможности для выгодных спекуляций.