Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,10 гривны. То есть цена американской валюты упала на 4 копейки против 23 декабря. Официальный курс евро составляет 49,63 гривны, то есть цена выросла на 14 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 25 декабря курс валют будет таким:
- доллар – 42,15 гривны;
- евро – 49,68 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 24 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,80 гривны, продажа – по 42,30 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42 гривны, продажа – по 42,10 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,70 гривны, продажа – по 42,30 гривны.
Что будет с ценой валют перед новогодними праздниками?
Экономист Олег Гетман говорит, что перед Новым годом не нужно массово скупать доллары, потому что стремительного роста курса не ожидается. В таком случае лучше держать все сбережения не только в долларах, а распределить его по различным активам, в частности в евро или ОВГЗ и тому подобное.
Из-за того, что НБУ имеет немало резервов, колебания курса могут сглаживаться. Таким образом, существенных панических скачков валюты не будет. В общем прогноз на 2026 год предусматривает, что доллар может находиться в диапазоне от 44 до 46 гривен.
Банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой объясняет, что резкий рост евро, которое произошло недавно, имеет лишь ситуативный характер, а длительное подорожание валюты не предвидится. Например, несмотря на это, разница между курсами покупки и продажи валюты не слишком большая, а это ограничивает выгоду для спекуляций на рынке.