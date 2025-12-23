Які виплати українці отримають у грудні?

Українцям надійдуть кошти за жовтень та листопад. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

За словами заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрія Телюпи, виплати відбуваються з невеликою затримкою, викликаною потребою перерозподілу коштів.

Тож кошти за жовтень надійдуть українцям у другій декаді грудня, а за листопад – уже планово в кінці грудня.

До слова, виплата за грудень відбудеться в лютому 2026 року й надалі щомісячно – у кінці наступного місяця за попередній.

Зверніть увагу! Раніше деякі ЗМІ писали про нібито згортання "Національного кешбеку". Однак ця інформація не відповідає дійсності, програма продовжить працювати у 2026 році.

Як отримати "Національний кешбек"?

Покупцеві для участі в програмі необхідно зареєструватися в застосунку Дія, де обрати один із 20 банків-учасників програми та відкрити в ньому картку "Національний кешбек". Під час оформлення слід дати згоду на обробку транзакцій, а після відкриття – перевірити в Дії, чи коректно обрана картка.

Нагадаємо, йдеться про повернення покупцеві 10% вартості товарів українського виробництва – це близько 400 тисяч позицій, що беруть участь у програмі. Товари можна перевірити через сканер у застосунку Дія або на сайті "Зроблено в Україні".

Покупки потрібно оплатити карткою в магазині, який є учасником програми, також має бути видано фіскальний чек.

Кошти, отримані за програмою, можна витратити на:

комунальні послуги;

харчові продукти (окрім підакцизних товарів);

ліки;

книги;

поштові послуги;

благодійність.

Довідка: мінімальна сума кешбеку на місяць – 2 гривні, а максимальна – 3000 гривень.

За даними опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, позитивний ефект від програми "Національний кешбек" відчув кожен п'ятий бізнес в Україні. Водночас 41,9% підприємств повідомили, що програма не вплинула на їхню діяльність.

Що варто знати про зміни в програмі?