Что известно об обесценивании доллара?

Прогноз остается неизменным даже несмотря на опубликованные во вторник, 23 декабря, высокие показатели американского ВВП, которые не изменили ожиданий инвесторов относительно монетарной политики. Детали сообщает Independent со ссылкой на Reuters, передает 24 Канал.

Сейчас аналитики предполагают два дополнительных снижения ставок ФРС. Главный экономист Goldman Sachs Дэвид Мэрикл прокомментировал ситуацию, связав прогноз с замедлением инфляции.

Мы ожидаем, что Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC – 24 Канал) пойдет на компромисс относительно еще двух снижений на 25 базисных пунктов до 3 – 3,25%, но видим риски в снижении,

– отметил он.

Поэтому на этом фоне индекс доллара упал до минимума за 2,5 месяца – 97,767. Валюта приблизилась к потере 9,8% за год, что стало бы самым резким годовым падением с 2017 года.

Зато евро с начала года подорожало более чем на 14%, что позволяет ему претендовать на лучший результат с 2003 года.

Как изменилась ситуация на валютном рынке?

Reuters отмечает, что доллар пережил "бурный" год из-за хаотичных пошлин Дональда Трампа, которые в начале года подорвали доверие к американским активам, и растущего влияние президента на ФРС, что усилило сомнения в ее независимости.

Евро и фунт стерлингов 24 декабря обновили 3-месячные максимумы, хотя в конце дня остались на уровне 1,180 и 1,3522 доллара соответственно.

Лучшие результаты в 2025 году показали валюты меньших европейских стран, которые обычно имеют низкий уровень долга, поэтому доллар потерял:

12% относительно норвежской кроны;

13% относительно швейцарского франка;

17% относительно шведской кроны.

Какой курс доллара в Украине?