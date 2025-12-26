Дивіться також У Зеленського розповіли, як санкції вдарили по економіці Росії у 2025 році

Прогноз банкіра з Глобус Банку Сергія Мамедова свідчить, що курс долара у 2026 році навряд чи виросте стрімко й може закріпитися приблизно на рівні 43 – 45 гривень за долар, у той час, як євро прогнозують у діапазоні близько 50 – 52 гривень.

Натомість середній курс, закладений у проєкті державного бюджету на 2026 рік, становить близько 45,7 гривні за долар. Втім це лише орієнтир, а не фактично встановлений курс на наступний рік.