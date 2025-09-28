Какие штрафы могут получить ФЛП?

В случае с неуплатой налогов, в соответствии с Налоговым кодексом, штраф может составлять 10% от суммы за просрочку до 30 календарных дней, а за более 30 дней – 20% от суммы, передает 24 Канал.

Если же будут обнаружены признаки умышленного уклонения от уплаты налогов, то штраф составит 25% от суммы долга, а за нарушение в течение 3 лет – 50% от суммы.

Важно! Кроме штрафа за просрочку уплаты единого налога, налоговая может снять предпринимателя с упрощенной системы налогообложения.

Самый большой штраф ФЛП могут получить за нелегальный доход и неоформленных работников, рассказывает налоговый консультант Михаил Смокович.

Чаще всего можно получить штрафы за такие нарушения:

несвоевременная подача отчетности – штраф составляет 340 гривен,

отсутствие или хаос в первичных документах – 1 020 гривен,

отсутствие/неприменение РРО/ПРРО и невыдача фискальных чеков – 150% от стоимости товара,

отсутствует учет товарных остатков для "рисковых" товаров (электроники, ювелирных изделий, подакцизной продукции) – 100% от стоимости неучтенных товаров,

неоформленные работники – 80 тысяч гривен за каждого (то есть 10 минимальных зарплат),

работа без государственной регистрации ФЛП – 17 – 34 тысяч гривен с конфискацией товаров/средств производства, за нелегальный доход в более 17 тысяч гривен – штраф до 85 тысяч гривен.

Какие налоги будут платить ФЛП в 2026 году?