Какие штрафы могут получить ФЛП?
В случае с неуплатой налогов, в соответствии с Налоговым кодексом, штраф может составлять 10% от суммы за просрочку до 30 календарных дней, а за более 30 дней – 20% от суммы, передает 24 Канал.
Если же будут обнаружены признаки умышленного уклонения от уплаты налогов, то штраф составит 25% от суммы долга, а за нарушение в течение 3 лет – 50% от суммы.
Важно! Кроме штрафа за просрочку уплаты единого налога, налоговая может снять предпринимателя с упрощенной системы налогообложения.
Самый большой штраф ФЛП могут получить за нелегальный доход и неоформленных работников, рассказывает налоговый консультант Михаил Смокович.
Чаще всего можно получить штрафы за такие нарушения:
- несвоевременная подача отчетности – штраф составляет 340 гривен,
- отсутствие или хаос в первичных документах – 1 020 гривен,
- отсутствие/неприменение РРО/ПРРО и невыдача фискальных чеков – 150% от стоимости товара,
- отсутствует учет товарных остатков для "рисковых" товаров (электроники, ювелирных изделий, подакцизной продукции) – 100% от стоимости неучтенных товаров,
- неоформленные работники – 80 тысяч гривен за каждого (то есть 10 минимальных зарплат),
- работа без государственной регистрации ФЛП – 17 – 34 тысяч гривен с конфискацией товаров/средств производства, за нелегальный доход в более 17 тысяч гривен – штраф до 85 тысяч гривен.
Какие налоги будут платить ФЛП в 2026 году?
Из-за того, что в 2026 году минимальная зарплата вырастет, для физических лиц-предпринимателей изменятся налоговые взносы.
Например, единый налог для 1 группы ФЛП будет составлять 332,80 гривны, а военный сбор – 864,70 гривны. Единый социальный взнос будет на уровне 1 902,34 гривны.
Для 2 группы ФЛП единый налог будет на уровне 1 729,40 гривны, а военный сбор на том же уровне, что и для 1 группы – 864,70 гривны. Это будет касаться еще и ЕСВ.
Для 3 группы ФЛП единый налог составит 5% для неплательщиков НДС, или 3% для плательщиков НДС. Военный сбор – 1%. ЕСВ – 1 902,34 гривны.