ФЛП больше не обязаны иметь основное место работы?
Отныне для получения льготы достаточно, чтобы работодатель уплатил за человека ЕСВ в размере не менее минимального страхового взноса. Требование иметь основное место работы отменили, сообщила Государственная налоговая служба, передает 24 Канал.
Согласно новым правилам, если работодатель уплатил ЕСВ за самозанятое лицо, и сумма взноса составляет не менее минимального страхового взноса, то такое лицо освобождается от обязанности самостоятельно уплачивать ЕСВ за себя.
В случае, если уплаченная сумма ЕСВ меньше минимального страхового взноса, самозанятое лицо обязано самостоятельно определить базу начисления ЕСВ и осуществить его уплату.
Учтите. Для ФЛП на едином налоге это обязательно, для других самозанятых лиц – при наличии чистого дохода.
Причины изменений?
Эти изменения направлены на упрощение администрирования и уменьшение финансовой нагрузки на самозанятых лиц, сохраняя при этом уровень их социальной защищенности.
Такие изменения внесены Законом № 4536-IX от 16 июля 2025 года. К слову, самозанятые физические лица, которые были мобилизованы или заключили контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и представления налоговой отчетности на период службы.
Уплата налогов в Украине: актуально о главном
С 27 сентября 2025 года изменяются правила регистрации налоговых накладных, что включает увеличение лимитов для безусловной регистрации и повышение порогов для мелких операций.
К слову, поскольку уже есть законопроект государственного бюджета на 2026 год, уже можно говорить о том, насколько вырастут ставки налогов ФЛП. Так, новые лимиты доходов для разных групп ФЛП составят: для I группы – 1 444 049 гривен, для II группы – 7 211 598 гривен, для III группы – 10 091 049 гривен.