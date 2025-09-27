ФЛП больше не обязаны иметь основное место работы?

Отныне для получения льготы достаточно, чтобы работодатель уплатил за человека ЕСВ в размере не менее минимального страхового взноса. Требование иметь основное место работы отменили, сообщила Государственная налоговая служба, передает 24 Канал.

Согласно новым правилам, если работодатель уплатил ЕСВ за самозанятое лицо, и сумма взноса составляет не менее минимального страхового взноса, то такое лицо освобождается от обязанности самостоятельно уплачивать ЕСВ за себя.

В случае, если уплаченная сумма ЕСВ меньше минимального страхового взноса, самозанятое лицо обязано самостоятельно определить базу начисления ЕСВ и осуществить его уплату.

Учтите. Для ФЛП на едином налоге это обязательно, для других самозанятых лиц – при наличии чистого дохода.

Причины изменений?

Эти изменения направлены на упрощение администрирования и уменьшение финансовой нагрузки на самозанятых лиц, сохраняя при этом уровень их социальной защищенности.

Такие изменения внесены Законом № 4536-IX от 16 июля 2025 года. К слову, самозанятые физические лица, которые были мобилизованы или заключили контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и представления налоговой отчетности на период службы.

