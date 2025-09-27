ФОП більше не зобов'язані мати основне місце роботи?

Відтепер для отримання пільги достатньо, щоб роботодавець сплатив за особу ЄСВ у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Вимогу мати основне місце роботи скасували, повідомила Державна податкова служба, передає 24 Канал.

Дивіться також Нові суми ЄП, ЄСВ та військового збору: скільки податків платитимуть ФОПи у 2026 році

Згідно з новими правилами, якщо роботодавець сплатив ЄСВ за самозайняту особу, і сума внеску становить не менше мінімального страхового внеску, то така особа звільняється від обов'язку самостійно сплачувати ЄСВ за себе.

У разі, якщо сплачена сума ЄСВ менша за мінімальний страховий внесок, самозайнята особа зобов'язана самостійно визначити базу нарахування ЄСВ та здійснити його сплату.

Зауважте. Для ФОП на єдиному податку це обов'язково, для інших самозайнятих осіб – за наявності чистого доходу.

Причини змін?

Ці зміни спрямовані на спрощення адміністрування та зменшення фінансового навантаження на самозайнятих осіб, зберігаючи при цьому рівень їх соціальної захищеності.

Такі зміни внесені Законом № 4536-IX від 16 липня 2025 року. До слова, самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або уклали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків та подання податкової звітності на період служби.

Сплата податків в Україні: актуально про головне